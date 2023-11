Slovenski umetnik prejel japonsko cesarsko odlikovanje

Japonska vlada je ob dnevu kulture, ki ga praznujejo v začetku novembra, slikarju in grafiku Leonu Zakrajšku podelila cesarsko odlikovanje reda vzhajajočega sonca z zlatimi in srebrnimi žarki. Nagrado je prejel za svoj doprinos pri širjenju japonske kulture v Sloveniji in na Hrvaškem, so sporočili iz ljubljanske galerije Atelje Galerija.

Nagrajen je bil tudi za svoj prispevek k večjemu medsebojnemu razumevanju med Slovenijo in Japonsko ter Japonsko in Hrvaško.

Odlikovanje podeljujejo od leta 1875

Red vzhajajočega sonca je odlikovanje, ki ga podeljujejo od leta 1875. Namenjen je posameznikom, ki so s svojim delovanjem na različnih področjih pomembno prispevali k japonski državi in kulturi.

Zakrajšek v svojih umetniških delih že več desetletij združuje grafične tehnike Zahoda s tradicionalnimi tehnikami Vzhoda, ki jih je spoznal v času študija na Japonskem. Prek umetniških del, razstav in s širšim delovanjem na področju razumevanja in promocije japonske umetnosti v Sloveniji, na Hrvaškem in v širšem evropskem prostoru, izraža razumevanje japonske tradicije in jo skuša približati evropskemu gledalcu ter tako pomembno prispeva k splošnemu razumevanju japonske kulture, so še zapisali v galeriji.

Svojo pot vidi v iskanju, dopolnjevanju in kombiniranju različnih pogledov

Umetnik je nekoč dejal, da sebe dojema "kot graditelja mostov med različnimi kulturami in izkušnjami" ter da svojo pot pa vidi v iskanju, dopolnjevanju in kombiniranju teh različnih pogledov.

V Ljubljani rojeni Leon Zakrajšek (1962) je leta 1981 končal grafično oblikovanje na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo, nato pa študij nadaljeval na Akademiji za likovno umetnost. Specializacijo je opravljal v Španiji, na Centru Internacional de Recerca Grafica-Calella, pozneje pa še kot štipendist japonske vlade na univerzi Tama Art v Tokiu.

Prav Daljni vzhod je močno zaznamoval njegovo ustvarjanje, saj se je v letih 1997 in 1998 dodatno izobraževal v zasebnih ateljejih za grafiko ter pri mojstrih lesoreza.

Sodeloval pri vsaj 250 skupinskih in okoli 150 samostojnih razstavah

Ob okoli 150 samostojnih razstavah doma ter v Avstriji, Franciji, Nemčiji, Italiji, Izraelu, Srbiji, Kitajski, na Hrvaškem, Japonskem in v več drugih državah je sodeloval tudi pri vsaj 250 skupinskih razstavah po vsem svetu.