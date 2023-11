Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot je na koncu še zapisala pisateljica, katere očeta so v času nacionalsocializma preganjali zaradi njegovega judovskega rodu, je "vse, kar vidimo, le črni dim, ki se razpihuje, in groza, ki ostaja".

Kot je na koncu še zapisala pisateljica, katere očeta so v času nacionalsocializma preganjali zaradi njegovega judovskega rodu, je "vse, kar vidimo, le črni dim, ki se razpihuje, in groza, ki ostaja". Foto: Guliverimage

Nobelova nagrajenka za literaturo, 77-letna avstrijska pisateljica Elfriede Jelinek, je na svoji spletni strani ostro obsodila ravnanje palestinske islamistične skupine Hamas in jo primerjala z "nacisti med invazijo na Poljsko".

Kot je med drugim še zapisala Jelinkova, želijo "fanatiki teroristične organizacije Hamas uničiti Izrael", ki ga je sama označila za "edino demokratično državo v regiji".

Ob tem je avstrijska pisateljica, znana po svojem levem političnem nazoru, dodala, da je Hamas, "ki ne pripada civilizaciji, vedno načrtoval uničenje Izraela". "Teroristična organizacija ni del človeške civilizacije. Sama se je izločila," je še zapisala.

Prav tako je obsodila Hamasove "ugrabitve tudi nedolžnih Palestincev na njihovem prenaseljenem ozemlju" in shode v Evropi proti izraelskim napadom.

Ne daje intervjujev, poleg tega ni prevzela Nobelove nagrade za literaturo

Bolj ko demonstranti "s kričanjem in zmerjanjem potrjujejo legitimnost in pravičnost svojega dejanja povsod, tudi tukaj, pred katedralo svetega Štefana na Dunaju /.../, večja praznina nastaja, uničujoč vakuum, hitreje propadejo vsi napori za vstop v civilizacijo", je še zapisala pisateljica, ki že leta živi odmaknjena od javnosti, ne daje več intervjujev in leta 2004 na slovesnosti v Stockholmu tudi ni prevzela Nobelove nagrade za literaturo.

Kot je na koncu še zapisala pisateljica, katere očeta so v času nacionalsocializma preganjali zaradi njegovega judovskega rodu, je "vse, kar vidimo, le črni dim, ki se razpihuje, in groza, ki ostaja".

Med njena najbolj znana dela spada roman Učiteljica klavirja

Med najbolj znana dela Jelinkove spada roman Učiteljica klavirja. Za film ga je priredil njen rojak, režiser Michael Haneke. V naslovni vlogi je zaigrala znana francoska igralka Isabelle Huppert.

Po navedbah izraelskih oblasti je bilo v napadu Hamasa na Izrael v začetku oktobra ubitih okoli 1.200 ljudi, večinoma civilistov, kar je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP napad brez primere od ustanovitve države Izrael leta 1948. Na območju Gaze je po navedbah ministrstva za zdravje, ki ga vodi Hamas, v izraelskih povračilnih napadih do zdaj umrlo skupno 11.240 ljudi, večinoma civilistov, od tega 4.630 otrok.