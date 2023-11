Izrael zasedel sedež vlade Hamasa #vŽivo

Izraelska vojska, ki nadaljuje zračne in kopenske napade na območju Gaze, je po lastnih navedbah danes v mestu Gaza zasedla parlament in poslopja drugih institucij skrajnega palestinskega gibanja Hamas, ki nadzira območje Gaze, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Poudarki dneva:



20.01 Družine talcev Hamasa na pohodu iz Tel Aviva v Jeruzalem

18.17 ZDA in Velika Britanija proti financiranju Hamasa z novimi sankcijami

14.30 Izraelska vojska v Gazi zasedla vladna poslopja Hamasa

13.03 Na severu Gaze deluje le ena bolnišnica

10.40 Izraelska vojska: Odkrili smo vojaški jašek Hamasa v mošeji

9.34 Bolnišnico Al Šifa obkolili tanki

9.08 Predsednik Indonezije pozval ZDA, naj storijo več za Gazo

8.23 Svetovna zdravstvena organizacija: Največja bolnišnica postaja pokopališče

20.01 Družine talcev Hamasa na pohodu iz Tel Aviva v Jeruzalem

Družine talcev, ki jih je med vdorom na izraelsko ozemlje 7. oktobra zajelo skrajno palestinsko gibanje Hamas, so danes začele petdnevni pohod iz Tel Aviva v Jeruzalem. Na njem izraelske oblasti pozivajo, naj zagotovijo izpustitev talcev, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po navedbah izraelskih oblasti imajo borci Hamasa za talce 239 ljudi, ki so jih zajeli med vdorom v Izrael. Štiri je Hamas izpustil, enega pa je izraelska vojska osvobodila. Koliko talcev je še živih, ni znano. V napadu Hamasa je bilo ubitih 1.200 ljudi.

Svojci talcev naj bi v soboto prispeli pred urad izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja v približno 70 kilometrov oddaljenem Jeruzalemu. Pred njim bodo po napovedih taborili do ponedeljka, ko se bo znova odprl izraelski parlament.

18.17 ZDA in Velika Britanija proti financiranju Hamasa z novimi sankcijami

ZDA in Velika Britanija sta danes skupaj objavili nov sveženj sankcij proti iranskim podpornikom palestinske organizacije Hamas zaradi napada na Izrael 7. oktobra, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Sankcije so uvedli proti ključnim uradnikom Hamasa in proti iranski podpori Hamasu ter Islamskemu džihadu.

"Tudi Palestinci so žrtve Hamasa. Z njimi smo solidarni in bomo še naprej podpirali humanitarne premore za dostop humanitarne pomoči v Gazo, je sporočil britanski zunanji minister David Cameron. Foto: Reuters

"Iranska podpora prek Revolucionarne garde omogoča teroristične aktivnosti Hamasa in Islamskega džihada, vključno s transferji sredstev, zagotavljanjem orožja in urjenja," je sporočil državni sekretar ZDA Antony Blinken.

Sankcije so uvedli proti predstavniku Palestinskega islamskega džihada v Iranu Naserju Abu Šarifu in menjalnici valut v Libanonu Nabil Chouman & Co., ki po trditvah ZDA skrbi za nakazila med Hamasom in Teheranom.

14.30 Izraelska vojska v Gazi zasedla vladna poslopja Hamasa

Izraelska vojska, ki nadaljuje zračne in kopenske napade na območju Gaze, je po lastnih navedbah danes v mestu Gaza zasedla parlament in poslopja drugih institucij skrajnega palestinskega gibanja Hamas, ki nadzira območje Gaze.

Vojska je sporočila, da so zasedli poslopje parlamenta ter sedež vlade in policije, pa tudi fakulteto, na kateri je Hamas razvijal in proizvajal orožje. Na družbenih omrežjih je objavila fotografije, na katerih izraelski vojaki razvijajo izraelsko zastavo na govorniškem odru predsednika parlamenta in pozirajo pred sedežem vojaške policije.

Palestinski parlament, ki naj bi zasedal v Ramali na zasedenem Zahodnem bregu, kjer ima sedež palestinska uprava pod vodstvom Mahmuda Abasa, sicer že več let ne deluje, uradno pa so ga razpustili leta 2018.

Izraelska vojska je pred tem danes sporočila, da so njena letala v ponedeljek obstreljevala 200 ciljev Hamasa na območju Gaze, med drugim skladišča orožja, izstrelišča raket in poveljniške centre, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

13.03 Na severu Gaze deluje le ena bolnišnica

Od tridesetih bolnišnic in klinik na severu Gaze po podatkih Urada ZN za usklajevanje humanitarnih zadev paciente sprejema le še bolnišnica Al- Ali Baptist, kamor se želi zateči vsaj 500 pacientov.

10.40 Izraelska vojska: Odkrili smo vojaški jašek Hamasa v mošeji

Med kopensko operacijo so po navedbah izraelske vojske odkrili vojaški jašek Hamasa v mošeji, v katerem so našli orožje in eksploziv. Izraelske pomorske sile so medtem sporočile, da so ponoči zadele vojaški tabor Hamasa, kjer je ta izvajal usposabljanje in skladiščil orožje.

V današnjih operacijah na severu območja Gaze sta bila po podatkih izraelske vojske ubita dva vojaka, od začetka vojne 7. oktobra skupno 46. Izrael je skupno napadel že več tisoč ciljev v Gazi.

IDF humanitarian efforts:



🔴 The evacuation corridors will remain open between 09:00-16:00 for civilians through the Salah Al-Din route southward of Wadi Gaza.



🔴Additionally, all those located on the northern coastline, from 10:00-16:00, the evacuation corridor will remain… https://t.co/rRE8D0DVkM — Israel Defense Forces (@IDF) November 14, 2023

Vojska je na omrežju X še sporočila, da je danes znova odprla dva evakuacijska koridorja s severa na jug palestinske enklave, ki bosta odprta od 10. do 16. ure po lokalnem času. Da bi civilistom omogočila prehod, bo vojska v tem času na območju spoštovala "taktični premor".

Palestinski skrajneži so medtem danes z območja Gaze znova izstrelili rakete na jug Izraela. Oglasile so se sirene, a poročil o žrtvah ni. Po navedbah vojske se je sicer od začetka kopenske operacije znatno zmanjšalo število raket, izstreljenih z območja Gaze proti Izraelu.

9.34 Bolnišnico Al Šifa obkolili tanki

Britanski BBC je vzpostavil stik z virom v bolnišnici Al Šifa v Gazi, ki je povedal, da so bolnišnico izraelske sile popolnoma obkolile s tanki in da je njeno območje nemogoče zapustiti. Komentiral je tudi navedbe izraelskih oblasti, da je Hamas zavrnil ponujenih 300 litrov goriva, kar so v Hamasu zanikali, in pojasnil, da bi ponujena količina goriva zadostovala le za pol ure delovanja bolnišnice, saj potrebujejo okoli deset tisoč litrov goriva na dan.

9.08 Predsednik Indonezije pozval ZDA, naj storijo več za Gazo

Predsednik Indonezije Joko Widodo je v ponedeljek v Beli hiši predsednika ZDA Joeja Bidna javno pozval, naj ZDA pomagajo končati "grozodejstva v Gazi". Zavzel se je tudi za takojšnjo prekinitev ognja v palestinski enklavi, dogajanje v kateri je zasenčilo druge teme bilateralnega srečanja, namenjenega izboljšanju odnosov med državama.

"Indonezija poziva ZDA, naj storijo več za zaustavitev grozodejstev v Gazi. Prekinitev ognja je nujna za dobrobit človeštva," je dejal predsednik največje muslimanske države na svetu, ki se bo skupaj z Bidnom ta teden v San Franciscu udeležil vrha držav članic Azijsko-pacifiškega foruma o gospodarskem sodelovanju (Apec).

Widodo je že v nedeljo izjavil, da Bidnu prinaša odločno sporočilo z vrha arabskih in muslimanskih voditeljev v Riadu, kjer so obsodili dejanja Izraela in zahtevali prekinitev ognja. Dejal je tudi, da Bidnu prinaša sporočilo palestinskega premierja Mahmuda Abasa.

8.23 Svetovna zdravstvena organizacija: Največja bolnišnica postaja pokopališče

Bolnišnica Al Šifa je že dneve na frontni črti silovitih spopadov med izraelsko vojsko in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas. Ker je zaradi izraelske blokade območja ostala skoraj brez goriva in zato nima elektrike, ne more več oskrbovati bolnikov, je že v ponedeljek sporočil WHO, ki je pred tem opozoril, da ne deluje več kot bolnišnica.

Zato so ogrožena življenja bolnikov, tudi nedonošenčkov, ki so jih morali vzeti iz nedelujočih inkubatorjev. Direktor bolnišnice Mohamed Abu Selmia je danes za BBC povedal, da je v bolnišnici v preteklih dneh umrlo 32 ljudi, med njimi trije nedonošenčki in sedem ljudi zaradi pomanjkanja kisika. Opozoril je, da bi v prihodnjih dneh lahko umrlo tudi več pacientov, ki potrebujejo dializo, saj ne delujejo dializni aparati. V bolnišnici je 600 bolnikov, skupaj z razseljenimi osebami pa več kot 2.300 ljudi.

Stray dogs eating bodies of dead Gazans in Al-Shifa Hospital https://t.co/Zxod5ISqD2 — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) November 13, 2023

Zdravniki opozarjajo, da se v bolnišnici kopičijo trupla, ki trohnijo, ter da od Izraela še niso dobili dovoljenja, da bi jih odnesli iz bolnišnice in pokopali. Zaradi tega so se na območju bolnišnice pojavili psi, ki sedaj jedo trupla.

Izrael medtem vztraja, da Hamas mrežo predorov pod bolnišnico uporablja za svoje poveljstvo, kar zanikajo tako v bolnišnici kot tudi Hamas. To je v ponedeljek znova zatrdil svetovalec izraelskega premierja Mark Regev, ki je Hamas obtožil, da je bolnišnico spremenil v vojno območje. Za britanski BBC je dejal, da so pod bolnišnico namerno zgradili vojaško infrastrukturo in da "dojenčke uporabljajo kot ščit za svoj vojaški stroj".

Tiskovni predstavnik vojske Daniel Hagari pa je Hamas obtožil, da pediatrično bolnišnico Rantisi v mestu Gaza uporablja za skladišče orožja. V dokaz je novinarjem v ponedeljek zvečer pokazal fotografijo kleti, ki naj bi jo uporabljali za orožarno. Pokazal je tudi fotografijo prostora s kosom vrvi ob stolu, kar naj bi bil dokaz, da so tu zadrževali talce, poroča BBC.

Vlada v Gazi, ki jo vodi Hamas, je v ponedeljek sporočila, da je bilo od 7. oktobra v izraelskem obstreljevanju palestinske enklave ubitih 11.240 Palestincev, med njimi 4.630 otrok in 3.130 žensk. Ranjenih je 29 tisoč ljudi. Pred tem je Hamas 7. oktobra v napadu na Izrael ubil 1.200 ljudi in jih za talce zajel okoli 240.

Agencija ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) je v ponedeljek opozorila, da bodo morali svoje humanitarne operacije na območju Gaze končati v 48 urah, če na območje ne bo prispela pomoč v gorivu.