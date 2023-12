Na ogled po 200 letih spet postavljena najmanjša Rembrandtova portreta #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Rijksmuseum ima največjo in najbolj reprezentativno zbirko Rembrandtovih slik na svetu," je povedal novi lastnik portretov Henry Holterman. "Čutim, da ti deli sodita v muzej," je dodal. Foto: Guliverimage

V amsterdamskem Rijksmuseumu so prvič postavili na ogled najmanjša Rembrandtova portreta, ki v zadnjih 200 letih nista bila znana javnosti. Portreta je julija na dražbi avkcijske hiše Christie's za več kot 11 milijonov funtov kupila družina Holterman in jih predala Rijksmuseumu v dolgoročno izposojo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dvajset centimetrov visoka portreta prikazujeta starejšega vodovodarja Jana Willemsza van der Pluyma in njegovo ženo Jaapgen Carels. Par, naslikan v intimnem slogu, ki za Rembrandta ni bil običajen, sta bila prijatelja umetnikove družine in sta prihajala iz njegovega rojstnega mesta Leiden na Nizozemskem.

Sliki sta nastali leta 1635, ob dražbi pa so pojasnili, da nista bili raziskani in obravnavani v nobeni literaturi o Rembrandtu v zadnjih 200 letih. Foto: Guliverimage

Sliki veljata za najmanjša znana portreta nizozemskega mojstra iz 17. stoletja, ki je slovel po veliko večjih delih, ki so jih pri njem naročale premožne družine.

Strokovnjaki dokazali, da je portreta res naslikal Rembrandt

Strokovnjaki v muzeju Rijksmuseum so z rentgenskimi žarki, infrardečo fotografijo in analizo vzorcev barve dokazali, da je portreta res naslikal Rembrandt. Portreta obenem izkazujeta podoben slog kot druga dela, ki jih je takrat naslikal umetnik, kar se med drugim kaže pri obraznih potezah, so sporočili iz muzeja.

Sliki sta nastali leta 1635, ob dražbi pa so pojasnili, da nista bili raziskani in obravnavani v nobeni literaturi o Rembrandtu v zadnjih 200 letih.