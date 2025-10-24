Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
St. M.

Petek,
24. 10. 2025,
11.10

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
počitniška hiša Italija Benito Mussolini prodaja nepremičnine nepremičnine vila S.Nepremičnine S.Nepremičnine

Petek, 24. 10. 2025, 11.10

1 minuta

Naprodaj vila fašističnega diktatorja

Avtor:
St. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Vila Mussolini | Občina je imela vilo v najemu brezplačno, zdaj pa jo želi kupiti v celoti in jo nato prenoviti. Vila, ki trenutno služi kot prizorišče kulturnih dogodkov in razstav, je bila zgrajena okoli leta 1890 v značilnem slogu počitniških hiš na jadranski obali. | Foto posnetek zaslona/Facebook

Občina je imela vilo v najemu brezplačno, zdaj pa jo želi kupiti v celoti in jo nato prenoviti. Vila, ki trenutno služi kot prizorišče kulturnih dogodkov in razstav, je bila zgrajena okoli leta 1890 v značilnem slogu počitniških hiš na jadranski obali.

Foto: posnetek zaslona/Facebook

V Riccioneju, v bližini Riminija na italijanski jadranski obali, na dražbi prodajajo poletno rezidenco nekdanjega fašističnega diktatorja Benita Mussolinija. Po poročanju italijanskih medijev ponudbe zbirajo do 22. decembra.

Lastnik nepremičnine v obmorskem letovišču Riccione se je odločil za prodajo vile. Med interesenti je občinski svet Riccioneja, ki naj bi že izrazil zanimanje za nakup rezidence, znane kot Vila Mussolini.

Občina je imela vilo v najemu brezplačno, zdaj pa jo želi kupiti v celoti in jo nato prenoviti. Vila, ki trenutno služi kot prizorišče kulturnih dogodkov in razstav, je bila zgrajena okoli leta 1890 v značilnem slogu počitniških hiš na jadranski obali.

Gorica, grad
Novice V Gorici novi shodi za odvzem naziva častnega občana Mussoliniju

Večkrat je že menjala lastnika, dokler je leta 1934 ni kupila Mussolinijeva žena Rachele, nato pa je služila kot družinska poletna rezidenca. Vilo so družini zasegli po Mussolinijevi usmrtitvi leta 1945 ob koncu druge svetovne vojne.

Ime posestva je bilo večkrat predmet polemik, a občina Riccione je kljub kritikam ohranila ime Villa Mussolini.

Hiša je večkrat že menjala lastnika, dokler je leta 1934 ni kupila Mussolinijeva žena Rachele, nato pa je služila kot družinska poletna rezidenca.  | Foto: posnetek zaslona/Facebook Hiša je večkrat že menjala lastnika, dokler je leta 1934 ni kupila Mussolinijeva žena Rachele, nato pa je služila kot družinska poletna rezidenca.  Foto: posnetek zaslona/Facebook

Tina Gaber, Robert Golob
Novice Grožnja s smrtjo premierju? Štrancar Goloba primerjal z Mussolinijem.
Romano Floriani Mussolini
Sportal Romano Floriani Mussolini v Italiji sprožil škandal #video
Adolf Hitler in Benito Mussolini
Novice Mussoliniju naziva častnega občana Pirana nikoli niso odvzeli
Italija 1934 nogomet SP
Sportal Na srečo niso nikoli izvedeli, ali bi Mussolini uresničil grožnje
počitniška hiša Italija Benito Mussolini prodaja nepremičnine nepremičnine vila S.Nepremičnine S.Nepremičnine
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.