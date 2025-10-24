Naprodaj vila fašističnega diktatorja

V Riccioneju, v bližini Riminija na italijanski jadranski obali, na dražbi prodajajo poletno rezidenco nekdanjega fašističnega diktatorja Benita Mussolinija. Po poročanju italijanskih medijev ponudbe zbirajo do 22. decembra.

Lastnik nepremičnine v obmorskem letovišču Riccione se je odločil za prodajo vile. Med interesenti je občinski svet Riccioneja, ki naj bi že izrazil zanimanje za nakup rezidence, znane kot Vila Mussolini.

Občina je imela vilo v najemu brezplačno, zdaj pa jo želi kupiti v celoti in jo nato prenoviti. Vila, ki trenutno služi kot prizorišče kulturnih dogodkov in razstav, je bila zgrajena okoli leta 1890 v značilnem slogu počitniških hiš na jadranski obali.

Večkrat je že menjala lastnika, dokler je leta 1934 ni kupila Mussolinijeva žena Rachele, nato pa je služila kot družinska poletna rezidenca. Vilo so družini zasegli po Mussolinijevi usmrtitvi leta 1945 ob koncu druge svetovne vojne.

Ime posestva je bilo večkrat predmet polemik, a občina Riccione je kljub kritikam ohranila ime Villa Mussolini.

Foto: posnetek zaslona/Facebook