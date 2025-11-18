Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
R. P.

Torek,
18. 11. 2025,
14.51

Osveženo pred

1 ura, 7 minut

Thermometer Blue 0,00

NK Celje NK Olimpija NK Olimpija NK Polana NK Aluminij Pokal Pivovarna Union pokal Slovenije

Pokal Pivovarne Union, osmina finala

Vse kaj drugega kot napredovanje Aluminija bi mejilo na senzacijo

NK Aluminij | Nogometaši Aluminija lahko danes postanejo prvi četrtfinalisti pokala. | Foto Aleš Fevžer

Nogometaši Aluminija lahko danes postanejo prvi četrtfinalisti pokala.

Foto: Aleš Fevžer

Med reprezentančnim premorom bo odigrano tudi nekaj dvobojev pokalnega tekmovanja. Danes bo znan prvi četrtfinalist. Vse drugo kot zmaga prvoligaša Aluminija nad nižjeligašem Polano bi bila senzacija. Večina prvoligašev, ki še vztrajajo v boju za pokalno lovoriko, bo nastopila v začetku decembra. Obetata se dva velika derbija. Olimpija bo gostila "evropsko" Celje, Mura pa v prestižnem sosedskem spopadu Nafto.

konferenčna liga NK Celje AEK Albert Riera
Sportal "Cene za Alberta ne postavljamo, ker Albert ostaja"
NK Nafta Lendava
Sportal Vodilna Nafta v Kranju že do 13. zmage, Velenjčani napolnili mrežo Sežane

Pokalno tekmovanje je znano po tem, da se rada dogajajo presenečenja. Tako je tudi v tej sezoni, v kateri se v osmino finala niso uvrstili kar trije prvoligaši. Maribor, z devetimi naslovi tudi rekorder tekmovanja, je nepričakovano po strelih z bele točke klonil pred Brinom, po izvajanju 11-metrovk so se končale sanje o pokalni lovoriki tudi za Koprčane v Sežani, Domžale pa so izpadle v neposrednem obračunu prvoligašev v Stožicah proti Olimpiji.

Kidričani absolutni favoriti proti Polani

Aluminiju se nasmiha avtocesta do polfinala pokalnega tekmovanja. | Foto: Jure Banfi Aluminiju se nasmiha avtocesta do polfinala pokalnega tekmovanja. Foto: Jure Banfi Danes bo znan prvi četrtfinalist. Aluminij, ki mu gre zelo dobro v 1. SNL, bo v Kidričevem gostil Polano. Izbranci Jure Arsića so absolutni favoriti, saj Polana nastopa šele v četrtem kakovostnem razredu klubskega nogometa v Sloveniji.

V sredo se bo o četrtfinalistih pokala odločalo na Primorskem in Koroškem, prednost domačega igrišča pa bosta skušala izkoristiti Jadran Dekani in Fužinar Ravne.

Prihodnji teden se bosta v drugoligaškem spopadu za vstop v četrtfinale pomerila Brinje Grosuplje in Bistrica. Gostiteljem se tako ponuja priložnost, da po Mariboru izločijo še enega štajerskega tekmeca.

Maroša se vrača v Fazanerijo, derbi Olimpija - Celje

Ko so Celjani prvič v tej sezoni gostovali pri Olimpiji, so v Stožicah zmagali kar s 5:0. | Foto: Aleš Fevžer Ko so Celjani prvič v tej sezoni gostovali pri Olimpiji, so v Stožicah zmagali kar s 5:0. Foto: Aleš Fevžer Prihodnji mesec bo znana še druga polovica četrtfinalistov. Takrat bo na delu kar šest prvoligašev. V sredo, 3. decembra, bodo Radomlje v Domžalah gostile Primorje, Bravo bo favorit proti velenjskemu Rudarju, Mura pa v prekmurski poslastici proti vodilnemu drugoligašu Nafti, pri katerem blesti nekdanji ljubljenec navijačev čarno-bejlih Amadej Maroša.

V sklepnem dejanju osmine finala bosta za težko pričakovani obračun dobitnikov lovorik v sezoni 2024/25 poskrbela Olimpija in Celje. Izbranci Alberta Riere v tej sezoni razvajajo navijače z odličnimi rezultati tako v domačih kot tudi evropskih tekmovanjih. Španec želi po zmajih do dvojne krone popeljati tudi grofe, žreb pa je poskrbel, da se bo že v osmini finala pomeril z Ljubljančani, ki pod taktirko Federica Bessoneja ob slabšem položaju v 1. SNL v pokalu vidijo idealno bližnjico tako do lovorike kot tudi Evrope.

Četrtfinalni pari:

Olimpija/Celje - Brinje Grosuplje/Bistrica
Radomlje/Primorje - Jadran Dekani/Malečnik
Aluminij/Polana - Fužinar/Rače
Bravo/Rudar Velenje - Mura/Nafta

Pokal Pivovarna Union, osmina finala:

Torek, 18. november:

Sreda, 19. november:

Petek, 28. november:

Sreda, 3. december:

Četrtek, 4. december:

Dozdajšnji pokalni prvaki Slovenije:

– Maribor
8 – Olimpija
4 – Koper
3 – Gorica
2 – Celje, Domžale, Interblock, Mura
1 – Rogaška, Rudar Velenje

Zgodovina finalnih srečanj slovenskega pokala:

Sezona Finale Zmagovalec
2024/25 Celje : Koper 4:0 Celje
2023/24 Rogaška : Gorica 7:6 po 11-m (1:1) Rogaška
2022/23 Olimpija : Maribor 2:1 po podaljških Olimpija
2021/22 Koper : Bravo 3:1 Koper
2020/21 Olimpija : Celje 2:1 Olimpija
2019/20 Mura : Nafta 2:0 Mura
2018/19 Olimpija : Maribor 2:1 Olimpija
2017/18 Olimpija : Aluminij 6:1 Olimpija
2016/17 Domžale : Olimpija 1:0 Domžale
2015/16 Maribor : Celje 7:6 po 11-m (2:2) Maribor
2014/15 Luka Koper : Celje 2:0 Luka Koper
2013/14 Gorica : Maribor 2:0 Gorica
2012/13 Maribor : Celje 1:0 Maribor
2011/12 Maribor : Celje 3:2 Maribor
2010/11 Domžale : Maribor 4:3 Domžale
2009/10 Maribor : Domžale 3:2 po podaljških Maribor
2008/09 Interblock : Koper 2:1 Interblock
2007/08 Interblock : Maribor 2:1 Interblock
2006/07 Koper : Maribor 1:0 Koper
2005/06 Anet Koper : Celje 6:4 po 11-m (1:1) Anet Koper
2004/05 CMC Publikum : Gorica 1:0 CMC Publikum
2003/04 Maribor : Dravograd 4:0, 3:4 Maribor
2002/03 Vega Olimpija : Celje 1:1, 2:2 Vega Olimpija
2001/02 HiT Gorica : Aluminij 4:0, 2:1 HiT Gorica
2000/01 HiT Gorica : Olimpija 4:2, 0:1 HiT Gorica
1999/00 SCT Olimpija : Korotan Prevalje 2:0, 1:2 SCT Olimpija
1998/99 Maribor : Olimpija 3:2, 2:0 Maribor
1997/98 Rudar Velenje : Primorje 3:0, 1:2 Rudar Velenje
1996/97 Maribor : Primorje 3:0, 0:0 Maribor
1995/96 Olimpija : Primorje 1:0, 1:1 SCT Olimpija
1994/95 Mura : Publikum Celje 1:1, 1:0 Mura
1993/94 Maribor : Mura 3:1, 0:1 Maribor
1992/93 SCT Olimpija : Publikum Celje 2:1 SCT Olimpija
1991/92 Maribor : Olimpija 4:3 po 11-m (0:0) Maribor

Albert Riera
Sportal Riera v svojem slogu zbodel Bravo: Kot da bi igrali s tretjeligašem!
1. SNL: Celje - Bravo
Sportal Bravo preživel zahtevno gostovanje v Celju

NK Celje NK Olimpija NK Olimpija NK Polana NK Aluminij Pokal Pivovarna Union pokal Slovenije
