Vse kaj drugega kot napredovanje Aluminija bi mejilo na senzacijo

Med reprezentančnim premorom bo odigrano tudi nekaj dvobojev pokalnega tekmovanja. Danes bo znan prvi četrtfinalist. Vse drugo kot zmaga prvoligaša Aluminija nad nižjeligašem Polano bi bila senzacija. Večina prvoligašev, ki še vztrajajo v boju za pokalno lovoriko, bo nastopila v začetku decembra. Obetata se dva velika derbija. Olimpija bo gostila "evropsko" Celje, Mura pa v prestižnem sosedskem spopadu Nafto.

Pokalno tekmovanje je znano po tem, da se rada dogajajo presenečenja. Tako je tudi v tej sezoni, v kateri se v osmino finala niso uvrstili kar trije prvoligaši. Maribor, z devetimi naslovi tudi rekorder tekmovanja, je nepričakovano po strelih z bele točke klonil pred Brinom, po izvajanju 11-metrovk so se končale sanje o pokalni lovoriki tudi za Koprčane v Sežani, Domžale pa so izpadle v neposrednem obračunu prvoligašev v Stožicah proti Olimpiji.

Kidričani absolutni favoriti proti Polani

Aluminiju se nasmiha avtocesta do polfinala pokalnega tekmovanja. Foto: Jure Banfi Danes bo znan prvi četrtfinalist. Aluminij, ki mu gre zelo dobro v 1. SNL, bo v Kidričevem gostil Polano. Izbranci Jure Arsića so absolutni favoriti, saj Polana nastopa šele v četrtem kakovostnem razredu klubskega nogometa v Sloveniji.

V sredo se bo o četrtfinalistih pokala odločalo na Primorskem in Koroškem, prednost domačega igrišča pa bosta skušala izkoristiti Jadran Dekani in Fužinar Ravne.

Prihodnji teden se bosta v drugoligaškem spopadu za vstop v četrtfinale pomerila Brinje Grosuplje in Bistrica. Gostiteljem se tako ponuja priložnost, da po Mariboru izločijo še enega štajerskega tekmeca.

Maroša se vrača v Fazanerijo, derbi Olimpija - Celje

Ko so Celjani prvič v tej sezoni gostovali pri Olimpiji, so v Stožicah zmagali kar s 5:0. Foto: Aleš Fevžer Prihodnji mesec bo znana še druga polovica četrtfinalistov. Takrat bo na delu kar šest prvoligašev. V sredo, 3. decembra, bodo Radomlje v Domžalah gostile Primorje, Bravo bo favorit proti velenjskemu Rudarju, Mura pa v prekmurski poslastici proti vodilnemu drugoligašu Nafti, pri katerem blesti nekdanji ljubljenec navijačev čarno-bejlih Amadej Maroša.

V sklepnem dejanju osmine finala bosta za težko pričakovani obračun dobitnikov lovorik v sezoni 2024/25 poskrbela Olimpija in Celje. Izbranci Alberta Riere v tej sezoni razvajajo navijače z odličnimi rezultati tako v domačih kot tudi evropskih tekmovanjih. Španec želi po zmajih do dvojne krone popeljati tudi grofe, žreb pa je poskrbel, da se bo že v osmini finala pomeril z Ljubljančani, ki pod taktirko Federica Bessoneja ob slabšem položaju v 1. SNL v pokalu vidijo idealno bližnjico tako do lovorike kot tudi Evrope.

Četrtfinalni pari: Olimpija/Celje - Brinje Grosuplje/Bistrica

Radomlje/Primorje - Jadran Dekani/Malečnik

Aluminij/Polana - Fužinar/Rače

Bravo/Rudar Velenje - Mura/Nafta

Dozdajšnji pokalni prvaki Slovenije:

9 – Maribor

8 – Olimpija

4 – Koper

3 – Gorica

2 – Celje, Domžale, Interblock, Mura

1 – Rogaška, Rudar Velenje

Zgodovina finalnih srečanj slovenskega pokala: