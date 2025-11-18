Znano je, kdo bo na silvestrovo nastopal v Ljubljani

Mestna občina Ljubljana je razkrila program prazničnega dogajanja v Ljubljani, ki se letos začne 28. novembra.

Decembrsko vzdušje se letos začenja že novembra, prva adventna nedelja bo namreč na zadnji novembrski dan, v nekaterih slovenskih mestih pa bo praznični program zaživel že prej. Tako bo Ljubljana v praznični podobi zasijala v petek, 28. novembra, ko se prižgejo praznične luči ter odpira sejem z darilno in gostinsko ponudbo, obiskovalce pa bodo zabavali tudi koncerti.

Program prazničnega dogajanja v Ljubljani:

Silvestrovanje v Ljubljani: kdo bo nastopal?

Silvestrovanje bo tudi letos na več ljubljanskih trgih, na vsakem z drugo glasbeno ponudbo. Novo leto bodo tradicionalno najprej proslavili otroci, ki jih bodo od 16. ure na Kongresnem trgu zabavali najljubši pravljični junaki in nastopi vrstnikov, obiskal pa jih bo tudi dedek Mraz. V novo leto bodo simbolično vstopili ob 17. uri.

Ob 21. uri se bodo začela silvestrovanja na Pogačarjevem, Mestnem in Kongresnem trgu ter Trgu francoske revolucije. Na Pogačarjevem trgu bo zbrane v novo leto pospremil Vili Resnik, na Kongresnem trgu bodo nastopali Miki Vlahovič z bandom, Vlado Kreslin in Učiteljice, na Trgu francoske revolucije bodo na odru The Canyon Observer, Niet in IDEM, na Mestnem trgu pa Big band Krško z Alenko Godec.

Odštevanje do vstopa v novo leto bo pospremil odštevalnik na stolpu Ljubljanskega gradu, ki bo viden z več ljubljanskih ulic in trgov, opolnoči pa bo mesto razsvetlil petminutni ognjemet z Grajskega griča.

Tako je bilo videti lansko silvestrovanje v Ljubljani: