V napadu z nožem več ranjenih, z bagrom nad policiste

V berlinskem okrožju Charlottenburg je danes moški z nožem napadel ljudi na ulici in jih več ranil, je sporočila policija v nemški prestolnici. Dve žrtvi sta bili hospitalizirani, osumljenca pa je policija prijela. V nemški zvezni deželi Baden-Württemberg pa je moški ukradel bager in z njim poškodoval policistko. Moški je na kraju dogodka podlegel strelom policistov.

Reševalne službe so bile o incidentu v Berlinu obveščene malo pred poldnevom. Po navedbah časopisa B.Z. so v napadu posredovali mimoidoči in zaustavili napadalca, zaenkrat pa naj ne bi nič kazalo na to, da je imelo dejanje terorističen motiv. Podrobnosti o napadu in žrtvah za zdaj niso znane.

Moški z bagrom v Grünsfeldu rušil vse pred seboj

Policisti v okrožju Main-Tauber v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg so danes do smrti ustrelili moškega, ki je z ukradenim bagrom uničeval inventar v enem od gradbenih podjetij, poškodoval več stavb, policijskih vozil in tri policiste, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po besedah tiskovne predstavnice policije je moški bager ukradel gradbenemu podjetju v kraju Grünsfeld blizu Würzburga in tam pričel uničevati inventar. Zatem se je odpeljal v nekaj kilometrov oddaljeni Tauberbischofsheim ter po poti poškodoval več objektov, policijskih vozil in tri policiste, od tega eno policistko huje.

Kot je še povedala tiskovna predstavnica, so policisti voznika uspeli ustaviti s streli. Kljub oživljanju je moški umrl na prizorišču.

V Nemčiji sicer v zadnjem času beležijo močno povečanje števila napadov z noži, zaradi česar se je vlada kanclerja Olafa Scholza med drugim odločila zaostriti zakonodajo o orožju. Ta mesec je nato državo pretresel napad v Magdeburgu, ko je 50-letnik z avtomobilom zapeljal v množico na božičnem sejmu. Pri tem je ubil pet ljudi, 235 pa jih je ranil.