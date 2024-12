Več sto ljudi je v nemškem Magdeburgu oblikovalo človeško verigo v spomin na žrtve petkovega napada, ko je moški z avtomobilom zapeljal v množico in ubil pet ljudi. Ob tem so obsodili skrajno desnico, ki po njihovem skuša izkoristiti napad. V istem času so se v mestu zbrali tudi podporniki skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo (AfD).

Množica ljudi, ki je oblikovala človeško verigo, se je zbrala na prizorišču napada na trgu Alter Markt, kjer je moški v petek zvečer na božičnem sejmu z avtomobilom zapeljal v množico in ubil pet ljudi, še 235 pa jih je poškodoval.

Dogodka pod okriljem pobude Ne dajmo priložnosti sovraštvu se je po navedbah organizatorjev udeležilo "več kot tisoč ljudi vseh starosti". Pri organizaciji je sodelovala tudi škofija v Magdeburgu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na sosednjem trgu pripadniki skrajne desnice

V istem času so se na približno kilometer oddaljenem trgu pred magdeburško katedralo zbrali podporniki skrajno desne stranke AfD in s skandiranjem pozivali k deportaciji migrantov. Zbrane je nagovorila tudi sovodja stranke Alice Weidel in med drugim dejala, da si ljudje končno želijo živeti varno.

Pred magdeburško katedralo so se zbrali podporniki skrajno desne stranke AfD in s skandiranjem pozivali k deportaciji migrantov. Foto: Reuters

Oblasti v nemški zvezni deželi Saška - Anhalt ob tem svarijo pred grožnjami skrajno desnih ekstremistov, ki bi lahko bile odziv oziroma posledica petkovega napada.

Po napadu so se iz sveta zvrstile obsodbe, v nekaterih državah, med drugim v Avstriji in Italiji, pa so oblasti poostrile varnostne ukrepe na božičnih sejmih.

Oblasti v Nemčiji so se ob tem soočile tudi z obtožbami o domnevnih napakah varnostnih služb pri preprečevanju napada, v zvezi s čimer bosta pristojna odbora nemškega parlamenta prihodnji teden zaslišala notranjo ministrico Nancy Faeser. Preiskava še vedno poteka, motiv za napad pa za zdaj še ni znan.