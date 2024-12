"Močno upamo, da ne bo še več smrtnih žrtev," je poudaril Haseloff, ki se je reševalnim službam in bolnišnicam zahvalil za njihovo, kot je dejal, izjemno delo.

Da je bilo v napadu ranjenih okoli 200 ljudi, so pred tem že poročali nemški mediji, med njimi časnik Bild. Od tega je več kot 40 ljudi utrpelo hujše poškodbe, medtem ko naj bi bil med smrtnimi žrtvami tudi majhen otrok, poročajo tuje tiskovne agencije.

Osumljenec je zdravnik, kritičen do islama

Policija medtem nadaljuje preiskavo, med drugim v bližnjem Bernburgu, kjer je živel in delal osumljenec, 50-letni zdravnik s poreklom iz Savdske Arabije, ki ga je policija prijela na kraju dogodka. Znan naj bi bil kot aktivist, kritičen do islama. Sam naj bi se opredeljeval kot nekdanji musliman. Oblasti zaenkrat menijo, da je deloval sam.

Moški je v petek okoli 19. ure z avtom ciljno zapeljal v množico na božičnem sejmu v Magdeburgu. Po poročanju Bilda je prevozil približno 400 metrov.

Avtomobil, s katerim je napadalec zapeljal v množico Foto: Reuters

V prestolnico Saške-Anhalt je danes prispel kancler Olaf Scholz, ki si je že ogledal prizorišče napada in pred tamkajšnjo cerkvijo položil cvetje. Napad je obsodil kot grozljivo in noro dejanje ter svojcem žrtev izrazil sožalje in solidarnost.

"Tistim, ki želijo sejati sovraštvo, tega ne smemo dovoliti," je še poudaril v govoru na prizorišču in napovedal, da bodo pristojni organi dogodek temeljito preiskali. Po njegovih besedah bo vlada tudi zagotovila pomoč vsem tistim, ki jo potrebujejo, navaja britanski BBC.

V Magdeburg je skupaj s Scholzem prišla tudi notranja ministrica Nancy Faeser, drevi pa bo v tamkajšnji stolnici potekala žalna slovesnost.

Golob in Fajon pretresena

Slovenski premier Robert Golob in zunanja ministrica Tanja Fajon sta v odzivu na smrtonosni napad v nemškem Magdeburgu, ki je terjal najmanj dve smrtni žrtvi, sporočila, da sta pretresena. Na družbenem omrežju X sta izrazila še solidarnost s prizadetimi.

"Dogodki v Magdeburgu so me globoko pretresli. V mislih sem s kanclerjem (Olafom Scholzem) in vsemi prebivalci Nemčije," je sporočil Golob.

Podobno sporočilo je podala ministrica. "Podobe so grozljive. Moje misli so z žrtvami in njihovimi bližnjimi. Solidarnostno stojim ob strani vseh, ki jih je prizadel ta tragični dogodek," je zapisala.