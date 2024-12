Z avtomobilom zapeljal v množico, umrla najmanj ena oseba #foto

Na prizorišču dogodka je veliko število reševalcev in gasilcev, je na spletni strani objavila televizija ARD, ki poroča o številnih poškodovanih.

Po poročanju časnika Bild, ki se sklicuje na policijo, je umrla najmanj ena oseba, več kot 20 je bilo ranjenih. Po nekaterih podatkih pa naj bi bilo ranjenih celo med 60 in 80 oseb.

Tiskovni predstavnik deželne vlade Michael Reif je dejal, da je po prvih podatkih šlo za "napad", poroča dpa.

Po besedah očividcev naj bi avto zapeljal neposredno v množico ljudi. Ljudje so se v paniki razbežali.

Voznika avtomobila so aretirali, je dpa izvedela iz krogov pri deželni vladi. Božični sejem so zaprli. Ministrski predsednik Saške-Anhalt Reiner Haseloff je na poti v Magdeburg.

Foto: Profimedia Posnetki objavljeni na družbenih omrežjih, nazorno prikazujejo trenutek, ko je voznik zapeljal naravnost v množico ljudi. Vidimo lahko, kako ljudje ležijo na tleh in v paniki bežijo.

#BREAKING A car drove through a Christmas market in Magdeburg, Germany, killing 11 people and injuring 60 others. pic.twitter.com/Qy3XBpAIRz