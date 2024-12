Nemške oblasti so moškega, ki je v petek zvečer na božičnem sejmu v Magdeburgu z avtom zapeljal v množico in pri tem ubil pet ljudi, 200 pa jih ranil, obtožile petih umorov in večkratnih poskusov umora. V soboto zvečer so ga privedli pred sodnika, preiskava napada se nadaljuje.

"Sodnik je odredil preiskovalni pripor zaradi petih umorov, večkratnih poskusov umora in več nevarnih telesnih poškodb," je sporočila policija in potrdila, da so bile v incidentu poleg otroka ubite štiri ženske.

Preiskava napada se nadaljuje, policisti pa pozivajo priče, naj pošljejo fotografije ali videoposnetke. Motiv za napad še vedno ni znan, po navedbah državnega tožilca Horsta Walterja Nopensa pa bi to lahko bilo nezadovoljstvo napadalca z obravnavo beguncev iz Savdske Arabije v Nemčiji.

Savdska Arabija je lani od Nemčije zahtevala njegovo izročitev

50-letni Taleb Al Abdulmohsen, zdravnik s poreklom iz Savdske Arabije, je v petek zvečer z avtomobilom zapeljal v množico ljudi na božičnem sejmu v Magdeburgu. Policija ga je pridržala na kraju dogodka. Moški naj bi se opredeljeval kot kritik islama.

Po navedbah varnostnih virov v Rijadu je Savdska Arabija nanj nemške oblasti opozorila pred enim letom in zahtevala njegovo izročitev. Osumljenec naj bi bil šiitski musliman, ki je na spletu delil ekstremistične zapise, povezane s sovraštvom do islama. V Nemčijo je prišel leta 2006, leta 2016 pa je pridobil status političnega begunca

Glede na dosedanje ugotovitve je napadalec deloval sam, policija je izključila možnost sostorilca.

Poostreni varnostni ukrepi na evropskih božičnih sejmih

Po napadu so se iz sveta zvrstile obsodbe, v nekaterih državah, med drugim v Avstriji in Italiji, pa so oblasti okrepile varnostne ukrepe na božičnih sejmih. Na Nizozemskem ocenjujejo, da obstaja resna grožnja napada, zato v državi ostaja v veljavi druga najvišja stopnja ogroženosti, ki so jo uvedli decembra lani.