Na Dunaju so varnostne ukrepe dvignili na višjo ravan, je sporočila policija. Ob tem so spomnili, da je v državi že od začetka vojne v Gazi povečana stopnja ogroženosti zaradi terorizma.

Po oceni notranjega ministrstva so božični sejmi že sedaj dobro varovani. Kljub temu nameravajo na Dunaju povečati število policistov tudi na sejmih. V Linzu so medtem med drugim uvedli dodatne tehnične varnostne ukrepe, so sporočile lokalne oblasti.

Italijanski notranji minister Matteo Piantedosi pa je danes sklical varnostni sestanek s predstavniki policije in obveščevalnih služb, da bi lahko ocenili grožnje pred prihajajočimi prazničnimi dogodki in jubilejnim letom. Po srečanju so sklenili okrepiti varnost na bolj obljudenih krajih, kot so božični sejmi.

Na Nizozemskem druga najvišja stopnja ogroženosti

Po napadu v Magdeburgu, ki je terjal najmanj pet življenj, je nizozemski koordinator za boj proti terorizmu Pieter Jaap Aalbersberg ocenil, da obstaja resna grožnja napadov. V državi zato ostaja v veljavi druga najvišja stopnja ogroženosti, ki so jo uvedli decembra lani.