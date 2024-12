Pred šolami po vsej Hrvaški ter na shodu Za varno šolo v Zagrebu so se v tišini in ob prižiganju sveč zbrali ljudje, ki želijo opozoriti na pomen večje varnosti v šolah, potem ko je minuli petek 19-letnik na zagrebški osnovni šoli Prečko z nožem ubil sedemletnega otroka, še tri otroke in učiteljico pa ranil, poročajo hrvaški mediji.

V hrvaški prestolnici se je na shodu v tišini in s svetlečimi se lampijoni v rokah po prvih ocenah zbralo več sto ljudi. Nekateri so nosili napise "Želimo biti svetloba, ne pa nositi sveč", "Ko joče ena mama, jočejo vse mame" ter "Vse ste vzeli, otrok vam ne damo", "Napad na vas je terorizem, napad na otroke – incident!", poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Shod v Zagrebu so organizirali trije sindikati učiteljev, v pozivu pa so izpostavili, da je varnost na šolah njihov skupni cilj in da je varnost treba povečati. "Vsi moramo imeti isti cilj, to pa so naše varne šole, varni učenci, zaposleni in učitelji. Vse pozivam k enotnosti v tem cilju," je ob pozivu dejala predsednica sindikata hrvaških učiteljev Sanja Šprem. Shod je podprlo tudi 50 nevladnih organizacij, društev in mrež.

Nekateri udeleženci shoda so nosili napise "Želimo biti svetloba, ne pa nositi sveč", "Ko joče ena mama, jočejo vse mame" ter "Vse ste vzeli, otrok vam ne damo", "Napad na vas je terorizem, napad na otroke – incident!", poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Sindikati so po poročanju hrvaške javne televizije HRT za udeležence pripravili pet tisoč lampijonov, ki jih bodo po sprehodu skozi središče mesta lahko pustili na trgu republike, kjer se bo končal.

O več sto udeležencih shodov je HRT poročal iz Reke in Splita, med udeleženci pa so ob učiteljih in drugih zaposlenih na šolah tudi starši z otroki. Ob poklonu žrtvam napada so tako kot tudi na shodu v Zagrebu opozorili na nujnost nujnih ukrepov za povečanje varnosti v šolah.

Po navedbah HRT so udeleženci sestankov na ministrstvu za izobraževanje med kratkoročnimi ukrepi, ki bi jih bilo treba uvesti po božično-novoletnih počitnicah, navedli zaklepanje šol in menjavo ključavnic ter dodatno zaposlovanje. Poudarili pa so pomen dolgoročnih ukrepov, ki bodo enaki za vse šole.