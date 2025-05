Nove tesle sredi smeti: v njih spijo brezdomci

V parkirni hiši blizu Berlina Tesla pripravlja svoje nove avtomobile za dostavo, in sicer v pogojih, ki bolj spominjajo na odlagališče smeti kot na visokotehnološko podjetje.

Vsak, ki naroči vozilo tesla, pričakuje inovativnost, natančnost in kanček razkošja. A zdi se, da je resničnost precej drugačna. Ameriško podjetje tehnološkega podjetnika Elona Muska naj bi svoja vozila dokončevalo sredi smeti, varnostnih vrzeli in organizacijskega kaosa na svoji lokaciji v Berlinu, piše Business Insider.

Dostavni center v javno dostopni parkirni hiši

Glede na raziskavo omenjenega medija tako imenovani Teslin dostavni center Berlin-Brandenburg, ki je odgovoren za končno obdelavo luksuznih avtomobilov, ni sodoben razstavni salon ali dobro opremljena delavnica. Gre za javno dostopno parkirno hišo v Schönefeldu, le nekaj sto metrov od letališča BER.

Očitno so na tleh spodnjih nadstropij garaže smeti, embalaža in ostanki hrane. V enem kotu naj bi stal nakupovalni voziček, poln smeti. Med smetmi so našli vnetljive tekočine, tik ob cigaretnih škatlicah in cigaretnih ogorkih.

Potencialno nevarni objekti

Glede na raziskavo so na sredini delovnega območja tudi hidravlična dvižna ploščad, veliki grelniki olja in odprte krmilne omarice. Vse potencialno nevarno in na dosegu roke.

Poleg dostavnega centra v bližini berlinskega letališča od leta 2022 v Grünheideju v nemški zvezni deželi Brandenburg deluje Teslina tovarna Giga Factory (na fotografiji). Foto: Guliverimage

Na improviziranem zapisku, ki ga je Business Insider odkril na kraju samem, je zaposleni v Tesli zapisal: "Morda bo treba zamenjati radiatorje." Še ena opomba: "Potrebujemo maske FFP2!"

Vozila čez noč ostajajo odklenjena v garaži

Še posebej zapleteno je to, da naj bi sredi kaosa parkiralo na desetine novih avtomobilov: vozila, vredna skupaj več milijonov, od katerih nekatera čez noč ostanejo odklenjena v garaži. In to celo na območju, ki ni izolirano od javnosti.

Glede na raziskavo ni varnostnega osebja. V enem primeru je brezdomec celo več dni spal v odklenjeni tesli. Ključi so bili namreč v vozilu.

Kaotične razmere že od leta 2020

Glede na poročilo fotografije in videoposnetki, ki dokumentirajo kaos v delavnici, obstajajo že več let. Kljub temu se zdi, da se od leta 2020, ko je Tesla prvič najela prostor v garaži, ni nič spremenilo. Očitno so razmere od takrat naprej nenehno problematične, še piše Business Insider.