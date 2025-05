Kot je dejal Wadephul, Nemčija podpira poziv ameriškega predsednika Donalda Trumpa, naj članice Nata povečajo obrambne izdatke na pet odstotkov BDP. Pri tem mu sledimo, je dodal. Povedal je še, da se strinja s Trumpovo oceno o potrebi po povečanju obrambnih izdatkov.

Po srečanju z ameriškim državnim sekretarjem Marcom Rubiom je novi vodja nemške diplomacije tudi izpostavil, da Nemčijo in ZDA povezuje tesno in dolgoletno partnerstvo. Pogovore z ameriškim kolegom je označil za "zelo dober začetek".

Potem ko je Trump zaveznice v Natu večkrat javno pozval, naj zvišajo obrambne izdatke na pet odstotkov BDP, je generalni sekretar Nata Mark Rutte predstavil predlog, naj se zaveznice zavežejo, da bodo do leta 2032 namenile 3,5 odstotka neposrednih vojaških izdatkov in dodatnih 1,5 odstotka širših izdatkov, povezanih z varnostjo. Ta splošni načrt so že podprle ZDA.

Slovenija, ki je med članicami z najnižjo relativno potrošnjo na področju obrambe, bo po nedavni odločitvi vlade letos za obrambno in varnostno politiko namenila dva odstotka BDP. Izdatke bodo nato do leta 2030 postopoma povečevali, in sicer do tri odstotke BDP. Nova obrambna in varnostna politika po navedbah vlade predvideva varnost tako za vojaške kot civilne namene.