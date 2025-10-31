Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ka. N.

Petek,
31. 10. 2025,
10.03

Vinted tudi v Sloveniji: priložnost za trajnostno nakupovanje in prodajo rabljenih oblačil

Vinted | Platforma se za zdaj še razvija na slovenskem trgu, zato je priporočljivo, da uporabniki upoštevajo tudi omejitve, kot so mednarodne pošiljke in razpoložljivost artiklov. | Foto Shutterstock

Platforma se za zdaj še razvija na slovenskem trgu, zato je priporočljivo, da uporabniki upoštevajo tudi omejitve, kot so mednarodne pošiljke in razpoložljivost artiklov.

Foto: Shutterstock

Slovenski uporabniki so dobili dostop do priljubljene aplikacije Vinted, ki omogoča prodajo in nakup rabljenih oblačil, obutve, dodatkov ter predmetov za dom in šport. Platforma obljublja preprostost, varnost in možnost zaslužka brez provizije za prodajalce, hkrati pa omogoča dostop do cenovno ugodnih artiklov za kupce.

Vinted je ena izmed platform, ki na svetovni ravni najhitreje raste in ponuja poceni rabljene izdelke. Združuje več kot sto milijonov uporabnikov, ki na njej prodajajo ali iščejo oblačila, kozmetiko, opremo za dom, elektronske naprave, knjige, učbenike ter pripomočke za hobije in različne športe.

Na Vintedu uporabnik registrira račun, doda fotografije predmetov, določi ceno in jih objavi. Platforma uporablja sistem zaščite kupca, ki zagotavlja, da plačilo kupca ni sproščeno prodajalcu, dokler kupec ne prejme naročenega artikla v dogovorjenem stanju.

Navdušenje in izzivi

Ob prihodu v Slovenijo so uporabniki navdušeni nad široko ponudbo in priložnostjo trajnostne potrošnje. Hkrati pa se pojavljajo tudi začetna razočaranja. Nekateri uporabniki, ki so se povezali tudi v različnih skupinah na družbenih omrežjih, opozarjajo, da platforma še ne deluje povsem lokalno, ponudbe pogosto prihajajo iz drugih držav, slovenski uporabniki pa imajo omejene možnosti povezovanja z lokalnimi prodajalci ali kupci. Kljub temu so izjemno nizke cene otroških oblačil in določenih kosov oblačil med pozitivnimi izkušnjami uporabnikov.

Kako uporabljati Vinted? 

1. Registracija: Ustvarite račun z e-pošto ali prek družbenega omrežja. 
2. Dodajanje artiklov: Fotografirajte predmet, dodajte opis in določite ceno. Bodite iskreni glede stanja artikla. 
3. Brskanje in nakup: Prebrskajte kategorije, izberite želeni artikel in plačajte prek sistema zaščite kupca. 
4. Pošiljanje in prejem: Prodajalec pošlje izdelek, kupec pa po prejemu potrdi, da je artikel v dogovorjenem stanju. 
5. Ocene: Po zaključku transakcije lahko kupec in prodajalec ocenita drug drugega, kar povečuje zaupanje na platformi.

Platforma uporablja sistem zaščite kupca, ki zagotavlja, da plačilo kupca ni sproščeno prodajalcu, dokler kupec ne prejme naročenega artikla v dogovorjenem stanju. | Foto: Shutterstock Platforma uporablja sistem zaščite kupca, ki zagotavlja, da plačilo kupca ni sproščeno prodajalcu, dokler kupec ne prejme naročenega artikla v dogovorjenem stanju. Foto: Shutterstock

Kaj to pomeni za slovenski trg

Vinted prinaša slovenskim uporabnikom priložnost za trajnostno nakupovanje in zaslužek, hkrati pa odpira prostor za izboljšave pri lokalnih funkcijah in povezovanju kupcev ter prodajalcev. Platforma se za zdaj še razvija na slovenskem trgu, zato je priporočljivo, da uporabniki upoštevajo tudi omejitve, kot so mednarodne pošiljke in razpoložljivost artiklov.

