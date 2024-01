Po pisanju spletnega portala The Guardian gre za enega od dveh izvodov stripa The Amazing Spider-Man No. 1, ki ju je družba za ocenjevanje stripov Certified Guaranty Company (CGC) ocenila kot skoraj popolna.

"Očitno je bilo, da je omenjeni strip priložnost, ki se ne bo več ponovila, kar je pokazala tudi končna cena," je po poročanju revije Fine Books povedal podpredsednik družbe Heritage Auctions Barry Sandoval.

Izvod je bil prodan za skoraj trikrat višjo ceno kot izvod, ki mu je CGC namenilo nekoliko nižjo oceno in ki je bil julija lani prodan za 520.380 dolarjev (467.230 evrov).

Peter Parker in njegov alter ego Spider-Man, ki sta ju ustvarila stripovski avtor Steve Ditko in pisatelj Stan Lee, sta se prvič pojavila v antologijski seriji Amazing Fantasy avgusta 1962, ki je izhajala pri Marvel Comics. Serija Amazing Spider-Man, ki je začela izhajati nekaj mesecev pozneje, je skupaj zabeležila več kot 900 številk. Ta mejnik je dosegla leta 2022.

Na dražbi ponudili tudi redek izvod stripa

Na dražbi so ponudili tudi redek izvod stripa Superman No. 1, ki je bil ocenjen kot zelo dober in je bil prodan za 2,34 milijona dolarjev (2,1 milijona evrov). Izšel je leta 1939 pri založbi DC Comics.

Med vrhunci dražbe spletni portal navaja še izvod stripa Showcase No. 4, v katerem se je prvič pojavil Barry Allen (The Flash) in ki je bil prodan za rekordnih 900 tisoč dolarjev (808.190 evrov), izvod All-Star Comics No. 8 iz leta 1942, kjer se je prvič pojavila Wonder Woman, je bil prodan za 1,5 milijona dolarjev (1,35 milijona evrov), in izvod All-Story Edgarja Ricea Burroughsa, ki je izšel oktobra 1912 in v katerem se je prvič pojavil Tarzan, za katerega so iztržili 264 tisoč dolarjev (237.700 evrov).

"Prva letošnja večmilijonska prodaja stripov po rekordni ceni za The Amazing Spider-Man No. 1 in Showcase No. 4 priča o globoki povezanosti zbirateljev s temi kulturnimi biseri," je povedal predsednik CGC Matt Nelson.

Prva številka stripa The Amazing Spider-Man pripoveduje o izvoru Spider-Mana. Nelson je za New York Post povedal, da je ta izdaja dobesedno začetek naslova, ki izhaja že desetletja, zato gre za zgodovinsko pomembno knjigo v vesolju Spider-Mana.