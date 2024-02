Izbrali so najboljše slovenske krofe

Turistično gostinska zbornica Slovenije je letos znova, že četrtič, priredila izbor Naj krof Slovenije. Prijavljenih je bilo več kot 30 krofov, zmagovalca pa so razglasili v dveh kategorijah: klasični in inovativni krof.

Klasični krofi

1. mesto: BIC Ljubljana - smer slaščičarstvo

2. mesto: Kavarna in slaščičarna Marjetica, Celje

3. mesto: Srednja šola za gostinstvo in turizem Novo mesto, dijakinja Janja Lapuh

Inovativni krofi

1. mesto: BIC Ljubljana - smer slaščičarstvo (krof s slivovim polnilom, meringo pivom in suhim cvetjem)

2. mesto: Istrabenz turizem Lifeclass (krof s citrusovo kremo, meringo, meliso in belo čokolado)

3. mesto: Atlantida Rogaška (krof z jabolčnim polnilom in praženimi lešniki)

Krofe je ocenjevala tričlanska žirija, ki so jo sestavljali Tomaž Vozelj, predsednik Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije, Alenka Kodele, priznana slaščičarka in predavateljica na BIC, in Urška Strnad, vodja prodaje v Gostinskem podjetju Trojane.

Ocenjevanje poteka tako, da si žiranti krof najprej ogledajo in ocenijo njegovo zunanjost, zapečenost in venček, ga nato prerežejo in ocenijo prožnost testa ter razporejenost in količino polnila, nazadnje ga pa še povohajo in pokusijo.

Povpraševanje po krofih v pustnem času višje tudi za 500 odstotkov

Povpraševanje po krofih med pustnim rajanjem vsako leto občutno naraste, večina pekarn v pustnem času močno poveča proizvodnjo krofov, nekatere tudi za več kot 500 odstotkov.

Foto: Jan Lukanović

Pri Hoferju so za STA odgovorili, da zaradi visokega povpraševanja v njihovih pekarnah proizvodnjo krofov v pustnem času povečajo za 530 odstotkov, pri Tušu pa so zapisali, da so že pripravili več kot pol milijona krofov, ki bodo v ponudbi v času pusta. Pri Mercatorju ocenjujejo, da bodo med letošnjim pustom prodali več kot milijon krofov. Tako pri Tušu kot tudi pri Mercatorju poudarjajo, da v dveh tednih okrog pusta prodajo skoraj toliko krofov kot v preostalem delu leta.

V skupini Don Don, ki s svojimi krofi zalaga vse velike trgovce v Sloveniji, so v zadnjem letu proizvedli 50 milijonov krofov in jih od tega kar polovico prodali v tujino, na Hrvaško, v Srbijo, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Makedonijo, Bolgarijo, Romunijo, na Madžarsko, Slovaško in Češko. Tudi v Gostinskem podjetju Trojane, kjer so krofi najbolj prodajan izdelek skozi vse leto, se povpraševanje po krofih v pustnem času malo poveča. Ocenjujejo, da bodo v prihodnjem tednu prodali več milijonov krofov.

Recept za prave pustne krofe

Foto: Ana Kovač Sestavine:

500 g moke tip 400

50 g sladkorja

3 rumenjaki, ogreti na sobno temperaturo

1 g soli

50 g masla

2 dl mlačnega mleka

30 ml ruma

naribana limonina lupinica

vaniljev sladkor

30 g kvasa

olje za cvrtje

približno 300 g marelične marmelade za nadev

mleti sladkor za posip

Postopek:

Moko presejemo v skledo. Kvas s ščepcem sladkorja in moke razmešamo v pol decilitra mlačnega mleka. Pustimo, da enkrat naraste.

Rumenjake, sladkor in maslo penasto umešamo. Vse sestavine zamešamo v moko in stepamo toliko časa, da se testo odlepi od kuhalnice in posode. Pokrijemo s kuhinjsko krpo in pustimo vzhajati od 20 do 30 minut. Volumen testa naj se podvoji.

Razvaljamo na 1,5 centimetra debeline in z obodom za krofe izrežemo krofe. Izrezane krofe damo na pomokan prt in pustimo pokrite vzhajati še 15 minut.

Olje segrejemo na 170 stopinj Celzija. V segreto olje damo krofe z zgornjo stranjo (bolj vzhajano). Ko krof na spodnji strani porumeni, ga obrnemo in spečemo še na drugi strani. Pečene krofe odložimo na cedilo (pečeni so takrat, ko jih prebodemo z leseno palčko in se nanjo testo ne prime).

Odcejene s strani nabrizgamo z marmelado (če je pregosta, jo razmešamo in dodamo kapljico ruma), na koncu jih potresemo z mletim sladkorjem.