Česa takega na Trojanah še niso doživeli. Ostali so brez besed.

Pust seveda ne more miniti brez tradicionalne sladice − pustnih krofov, po katerih so najbolj poznani na Trojanah, kjer se te dni vijejo kolone neučakanih kupcev.

"Na Trojanah smo včeraj doživeli res 'ta pravo' pustno rajanje, kot ga v resnici, tako množično, še nikoli nismo," so gostinci gostišča Trojane zapisali na Facebooku in dodali, da so vedno pripravljeni na velik obisk, a tokrat so jih obiskovalci "pustili brez besed".

Gostišče s tradicijo je s cvrtjem krofov začelo leta 1961. Od takrat so jih prodali že 140 milijonov. Dnevno jih ocvrejo in prodajo od dva do pet tisoč, v pustnem času pa je ta številka še nekoliko višja. Za N1 so povedali, da na pustni torek pričakujejo več kot 50 avtobusov. Prodajalna bo odprta od 4. do 20. ure. Na spletni strani opozarjajo, da je predhodna najava avtobusov oziroma večjih skupin trenutno obvezna.