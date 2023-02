Plesalke v Riu razvnele obiskovalce karnevala #video

Na največjem pustnem karnevalu na svetu v Riu de Janeiru je v soboto na sambodromu uživalo več kot 70 tisoč navdušenih gledalcev, ki so si lahko v sprevodu ogledali številne kostume in druge velike pustne maske, podobne tistim, ki se na pustni konec tedna zapeljejo po slovenskih ulicah in preganjajo zimo. Gledalci so si lahko ogledali številne plesalke sambe, ki so navduševale tudi s svojimi pisanimi in bogatimi opravami.

Letos so oblasti v Riu po navedbah francoske tiskovne agencije AFP odobrile približno 400 tovrstnih zabav, v sklopu katerih bo ulice preplavilo več deset tisoč ljudi. Glavni karnevalski dogodek – slavna povorka pustnih mask s tekmovanjem šol sambe – bo na slovitem sambodromu potekal v nedeljo in ponedeljek zvečer. A že v soboto je bila napetost med udeleženci zelo velika, poroča Reuters.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

V Braziliji v Riu de Janeiru se pustno dogajanje počasi bliža koncu. Na svetovno znanem prizorišču na sambodromu tekmuje 12 šol sambe s tisoči plesalcev, bobnarjev in glasbenih skupin, ki nato prejmejo nagrado za najboljši nastop.

"Potrudili se bomo in pripravili neverjetno predstavo. Tako neverjetno srečna sem!" je povedala ena izmed udeleženk karnevala in dodala: "To je dobro za duševno zdravje! Diham karneval."

Po dveh letih koronskih razmer se je karneval končno lahko spet odvijal brez omejitev. V letu 2021 so bili vsi dogodki odpovedani, v preteklem letu pa so na karnevalu veljali strogi pogoji. Letos pričakujejo okoli pet milijonov gostov. Skupno pa naj bi ta v proračun prinesel približno milijardo brazilskih realov oziroma 180 milijonov evrov. Karnevalsko praznovanje v Riu de Janeiru se bo uradno končalo 25. februarja.

Največja zabava na svetu v znamenju praznovanja življenja

"Največja zabava na svetu" se je v Riu de Janeiru sicer začela v petek, ko je kralj karnevala Rei Momo od župana Eduarda Paesa prejel ključ mesta. V petek zvečer so se z nastopom plesalcev šole sambe Arranco do Engenho de Dentro začele tudi parade na sambodromu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Številni v Braziliji letošnjemu praznovanju pripisujejo poseben pomen tudi zato, ker je to prvi karneval po porazu skrajno desnega konservativnega nekdanjega predsednika Jaira Bolsonara, ki so mu kritiki očitali avtoritarne težnje in napade na številne vidike karnevala v Riu, od kulturne raznolikosti do pravic istospolnih in umetnosti same.

"Brazilija se poslavlja od obdobja, v katerem je bila politična oblast proti karnevalu. Letošnji karneval je namenjen sreči, svobodi, ponovnemu sprejetju demokracije, praznovanju kulturne in spolne raznolikosti, demokratičnemu izražanju, praznovanju življenja," je po navedbah AFP dejal Adair Rocha, vodja kulturnih programov na državni univerzi v Riu.