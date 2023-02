Med udeleženci beneškega karnevala so priljubljene predvsem klasične maske in motivi 17. stoletja.

Med udeleženci beneškega karnevala so priljubljene predvsem klasične maske in motivi 17. stoletja. Foto: Reuters

V Benetkah je tradicionalni pustni karneval v polnem teku. To italijansko mesto na vodi se je v soboto zvečer spremenilo v prizorišče ulične umetnosti, mask in glasbe. Karneval, ki na ulice Benetk ponavadi privabi na tisoče tako domačih kot tujih obiskovalcev, tokrat poteka brez koronskih omejitev. Pustno dogajanje bo trajalo vse do 21. februarja.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

V soboto se je na obrežju Velikega kanala zbralo na tisoče ljudi, da bi si ogledali odprtje letošnjega beneškega karnevala. Sprevod mask in umetnikov je potekal od železniške postaje Santa Lucia do zaliva ob Svetem Marku.

Na paradi, na čelu katere je bila velika glava samoroga, je sodelovalo okoli 50 umetnikov, oblečenih v razkošne kreacije beneških ateljejev. Gledalce so zabavali tudi operni kvartet, plesalci in akrobati. Predstava je vključevala vse simbole beneškega karnevalskega izročila, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Karneval se zaključi s koncertom na Trgu svetega Marka

Med udeleženci beneškega karnevala so priljubljene predvsem klasične maske in motivi 17. stoletja. Glavni čas pustnega vrveža je deset dni do pustnega torka. Beneški karneval se zaključi s koncertom na Trgu svetega Marka. Eden od tradicionalnih vrhuncev pestrega programa je znameniti let angela, ko se bolj ali manj znana osebnost spusti z zvonika Campanile na Markov trg.

Prvič po letu 2019 brez covidnih omejitev

Dogodki z maskami in predstavami se bodo v Benetkah zvrstili vse do 21. februarja. Karneval bo prvič po letu 2019 potekal brez covidnih omejitev. Leta 2020 je bil zaradi pandemije v celoti odpovedan, lani pa se je pustno dogajanje ob določenih omejitvah znova vrnilo na beneške ulice.

Beneški karneval je bil prvič omenjen leta 1094 in sodi z dovršenimi maskami in kostumi ter veličastnimi plesi med najpomembnejše dogodke v Benetkah in Italiji.