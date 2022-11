Rekord v Benetkah: na bienalu največ obiskovalcev do zdaj

Letošnji beneški bienale z glavno razstavo Mleko sanj si je ogledalo rekordno število obiskovalcev. S skupno več kot 800 tisoč prodanimi vstopnicami in dodatnimi 22.498 osebami, ki so se udeležile odprtja za strokovno javnost, se je število obiskovalcev v 197 dneh razstave v primerjavi s 173 dnevi razstave leta 2019 povečalo za 35 odstotkov.

59. beneški bienale, ki je vrata zaprl preteklo nedeljo, se tako ponaša z največjim številom obiskovalcev v 127-letni zgodovini bienala, so zapisali v sporočilu za javnost.

Izreden obisk mladih in študentov

Med tistimi, ki so obiskali letošnji beneški bienale, je bilo 59 odstotkov tujcev in 41 odstotkov Italijanov. Izreden je bil obisk mladih in študentov, saj si je razstavo sodobne umetnosti v Benetkah ogledalo skupno 239.276 mladih in študentov, kar predstavlja 30 odstotkov vseh obiskovalcev.

Foto: Guliverimage/AP

V dneh, ko je bil bienale odprt samo za strokovno javnost, je bilo akreditiranih 4.200 novinarjev, od tega 1.705 italijanskih novinarjev in 2.495 tujih. 5.800 novinarjev je pridobilo akreditacijo v času večmesečne razstave. Skupno je tako bilo na letošnjem beneškem bienalu okoli deset tisoč novinarjev tiskovnih agencij, televizij, radiev, časopisov, revij in spletnih novičarskih portalov.

Na letošnji bienale so sicer povabili 213 umetnikov, ki so prišli iz 58 držav. Zlatega leva za življenjsko delo sta prejeli nemška kiparka Katharina Fritsch ter čilska pesnica, umetnica, filmska ustvarjalka in aktivistka Cecilia Vicuna. Zlatega leva za najboljšo nacionalno udeležbo je prejel britanski paviljon, kjer je razstavljala umetnica Sonia Boyce.

Slovenijo je na 59. beneškem bienalu zastopal slikar Marko Jakše z razstavo Brez gospodarja.

Razstava Marka Jakšeta na letošnjem bienalu Foto: N. V.

Podpora ukrajinskim umetnikom

Predsednik beneškega bienale Roberto Cicutto je ob koncu bienala povedal, da je bil "na tem izredno dobro obiskanem bienalu, kljub majhni prisotnosti obiskovalcev z azijskega območja, bienale odločen zagotoviti prisotnost ukrajinskih umetnikov, saj je podprl ustanovitev ukrajinskega paviljona in zagotovil dodatni razstavni prostor v Vrtovih, kjer so bila na ogled dela umetnikov, ki so ostali v svoji državi in so bili pogosto neposredno vključeni v odpor proti ruski agresiji".

Izpostavil je tudi veliko odločnost in sposobnost kustosinje Cecilie Alemani, da je kljub omejitvam, ki sta jih prinesli dve najhujši leti pandemije covid-19, pripravila tako bogato in pomembno razstavo.

Foto: Guliverimage/AP

Kustosinja Cecilia Alemani je izjavila, da 800 tisoč obiskovalcev dokazuje, da ima umetnost moč spodbujati sodelovanje ter da so ljudje po mesecih izolacije želeli praznovati in videti umetnost v živo, v veseli in skupni izkušnji, ki so jo delili s številnimi prijatelji, družinami, sodelavci in ljubitelji umetnosti.

"V takih časih, kot jasno kaže zgodovina beneškega bienala, nam lahko umetnost in umetniki pomagajo zamisliti nove načine sobivanja in neskončne nove možnosti transformacije," je dodala.

Preberite še: