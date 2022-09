Na rdeči preprogi v Benetkah tudi Slovenka #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po znameniti rdeči preprogi že 79. Beneškega filmskega festivala se je letos sprehodila tudi slovenska manekenka Maja Malnar, ki že več let živi in dela v tujini. Oblekla je razkošno rdečo obleko in si nadela srebrne viseče uhane, obula pa je srebrne pete.

Pod fotografije, ki jih je delila na svojem profilu na Instagramu, je zapisala: "Čarovnija rdeče preproge. Kakšen način za začetek tedna, hvala za ta neverjeten trenutek in seveda hvala sanjski ekipi, ki je to omogočila."

Nekaj let živela v Los Angelesu

34-letna manekenka in modna blogerka Maja Malnar, ki je tudi nekdanja članica skupine Sexplosion, je ena izmed naših najuspešnejših vplivnic, ki ji je kariero uspelo zgraditi v tujini. Vsako leto jo lahko vidimo na vseh prestižnih dogodkih, kot je na primer filmski festival v Cannesu. Nekaj let je skupaj s takratnim fantom, uspešnim filmskim producentom Justinom Nappijem, živela tudi v Los Angelesu, kjer je spoznala številne zvezdnike, na primer igralca Zaca Efrona in pevca Justina Timberlaka.

Da je ena slovenskih najuspešnejših vplivnic, kaže dejstvo, da ima na svojem profilu na Instagramu kar 1,3 milijona sledilcev, kar je krepko več kot drugi slovenski vplivneži.

Številni hollywoodski zvezdniki

Po rdeči preprogi filmskega festivala v Benetkah so se sprehodili še drugi, predvsem hollywoodski zvezdniki. Med njimi so pevec Harry Styles, manekenka Irina Shayk ter igralci Olivia Wilde, Sigourney Weaver, Brendan Fraser, Penelope Cruz, Julianne Moore, Patricia Clarkson, Marisa Tomei, Chris Pine in številni drugi.

Fotogalerija z rdeče preproge: