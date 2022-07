Znane Slovenke v kopalkah pokazale, kje dopustujejo #foto

V juliju so se številne slovenske vplivnice, igralke in pevke odpravile na zaslužen dopust ter tam pokazale izbiro kopalk in svoje izklesane postave. Fotografije so delile na svojih profilih na Instagramu.

Lea Filipovič, vsem bolj znana kot Lepa Afna, je pred dnevi na svojem profilu na Instagramu delila fotografijo zgoraj brez in zapisala: "V redu sem. Mogoče celo najboljše, kar sem kdaj bila."

Slovenska pevka zabavne glasbe iz Prekmurja Nika Zorjan dopustuje na hrvaškem otoku Cres. Zanima pa jo, kje dopustujete vi.

Pop pevka Alya je na svojem profilu delila nekaj zaobljub, ki jih ima za letošnje poletje: "Hitreje vrzi čez ramo skrbi in vse, kar te stresira, pojačaj tisto, kar te drajva in ti nahrani dušo, poj, pleši in se veseli z drugimi, delaj fantastično glasbo, ki vzbudi v tebi in drugih najlepše ..., beri in se izobražuj, skrbi za psiho-fizično kondicijo - beri dvigni rito in športaj:), potuj in ustvarjaj nove spomine, spoznavaj nove zanimive ljudi, živi v trenutku! Vzemi si več časa za familijo, malo manj delaj (no, tukaj se še malo lovim). Sem še kaj pozabila???"

Slovenska manekenka in vplivnica Maja Malnar je trenutno na španskem otoku Ibiza, kjer na razkošni jahti praznuje svoj štiriintrideseti rojstni dan.

Anja Jenko, hči nekdanjega slovenskega politika Janka Jenko, že mesec dni uživa na Hrvaškem, kjer ima zelo razkošno jahto. Pred kratkim je na svojem profilu zapisala, da se po mesecu dni na morju vrača na kopno.

Slovenska pevka Ines Erbus je na dopustu na grškem otoku Samos v mestu Pythagoreio.

Pevka zabavne glasbe Tanja Žagar pa na dopustu ne le uživa, ampak tudi kuha. S svojimi sledilci na Instagramu je delila fotografijo svojega "morskega štrudlja" in zapisala, da je spekla jabolčni zavitek, ki ga bo postregla kar v kopalkah.

