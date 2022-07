Heidi Klum na Instagramu najprej razgalila moža, nato še sebe

Slavna nemška manekenka in TV-voditeljica Heidi Klum na družbenih omrežjih neredko pokaže obilo gole kože. Običajno svoje, tokrat pa je na ogled postavila svojega moža, glasbenika Toma Kaulitza. Ta se na fotografiji, ki jo je objavila na Instagramu, soncu nastavlja povsem gol, na sebi ima strateško postavljeno le brisačo.

Kmalu zatem je 49-letna manekenka objavila še eno provokativno fotografijo, le da je tokrat na njej ona, oblečena le v miniaturne rožnate bikini hlačke.

Heidi in Tom, nekdanji član skupine Tokio Hotel, sta poročena od leta 2019, prvič pa sta se v javnosti skupaj pokazala leto pred tem. To je njen tretji zakon, pred Tomom, ki je od nje mlajši 16 let, je bila poročena s stilistom Ricom Pipinom in pevcem Sealom.

