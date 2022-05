Hčerka Heidi Klum za maturantski ples oblekla mamino obleko #foto

Leni Klum je za maturantski ples oblekla črno obleko brez naramnic, ki jo je danes 48-letna Heidi nosila leta 1998 na HBO-jevem dogodku Comic Relief VII v New Yorku. Obleka je preprosta, a čudovita. Videz je dopolnila z elegantno ogrlico in torbico, prekrito z okrasnimi kamni, podobno kot Heidi leta 1998.

Mati in hči sta tako dokazali, da je njun podoben smisel za modo težko premagati.

How does it feel, Leni Klum, to be living MY dream?? 😩 pic.twitter.com/hurKEYRmwU — InStyle (@InStyle) May 17, 2022

Službo so ji ponudili že pri 12 letih

18-letnica je o maminem vplivu na svojo manekensko kariero že spregovorila in v intervjuju za revijo Rollacoaster septembra lani razkrila, da se je nanjo obrnila evropska blagovna znamka Brandy Melville in ji, ko je imela komaj 12 let, ponudila službo. "Ker mi je bila znamka tako všeč, sem bila res vzhičena," se je spomnila. Ravno tisti dan je nakupovala skupaj z mamo in ji rekla: "Mama, prosim te! Tega si želim že tako dolgo. Ti zmoreš, zakaj jaz ne bi?"

Kljub vsemu pa je Heidi svoji hčerki takrat povedala, da je za fotografiranje še premlada. Zeleno luč za manekenstvo ji je dala leta 2020, ko je sodnik šova Amerika ima talent njeni hčeri ponudil veliko nasvetov in podpore. Mama ji vedno govori: "Bodi zvesta sama sebi in ne dovoli, da to, kar drugi govorijo, vpliva nate ali spremeni, kar počneš. Nič ni narobe, če kdaj rečeš ne."

Heidijin nekdanji partner nad njenim manekenstvom ni navdušen

Heidi ima z nekdanjim možem, britanskim pevcem Sealom, še 16-letnega Henryja, 15-letnega Johana in 12-letnega Louja. Junija lani je za Entertainement Tonight povedala, da jo je sprva skrbelo za Leni, ko je začela delati kot manekenka, vendar je vesela, da je njena hči našla svojo strast. "Grem na vsako njeno snemanje," je takrat povedala Heidi.

Dodala je, da se kamer ni nikoli bala, kot so se jih morda drugi otroci. Nad Leninim manekenstvom pa ni bil navdušen Heidijin nekdanji partner Seal, ki je Leni, ko sta bila s Heidi še skupaj, posvojil: "Manekenska pot se le redko konča srečno. Stara je 17 let. To ne bi bila moja prva izbira zanjo. Moramo jim pustiti, da delajo, kar jih osrečuje. Imaš jih rad, varuješ jih po svojih najboljših močeh in nato jih izpustiš."

Lenijin biološki oče je sicer Italijan Flavio Briatore, ki je pred leti trdil, da ni njen oče, zato je zahteval test očetovstva. Ta je pokazal, da Leni je njegova hči, vendar se kljub temu ne vidita pogosto.

