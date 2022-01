Hčerke slavnih manekenk, ki gredo po poti svojih mater #foto

Oglejte si zvezdniške mame, ki so svojo manekensko zapuščino prenesle na hčerke.

Cindy Crawford in Kaia Gerber

Foto: Guliverimage Cindy Crawford je živa legenda v modni industriji. Zaslovela je z nastopi v komercialnih oglasih, znana je njena kultna reklama za dietno pepsi, hkrati pa je nastopala na modnih revijah visoke mode. Njeno delo jo je pripeljalo v elitno skupino supermanekenk iz 80. in 90. let, znanih kot The Big Five, v kateri so še Naomi Campbell, Linda Evangelista, Claudia Schiffer in Christy Turlington, pozneje pa se jim je pridružila še Stephanie Seymour.

Crawfordova in njena hčerka Kaia Gerber bi lahko bili tudi sestri dvojčici. Mlada manekenka je podedovala mamine gene in že sodelovala z blagovnimi znamkami, kot so Calvin Klein, Marc Jacobs, Saint Laurent in Versace.

Kate Moss in Lila Grace Moss Hack

Foto: Guliverimage

Lila Grace Moss Hack je hči slavne Kate Moss in Jeffersona Hacka. Čeprav je mlada, je hči Kate Moss v zadnjih letih nastopala v številnih odmevnih manekenskih kampanjah. Delala je za Marca Jacobsa, Chanel in Miu Miu, pojavila pa se je tudi na naslovnici očetove revije Dazed. Lila je skupaj z mamo sodelovala tudi na modni reviji Fendi za pomlad/poletje 2021 na pariškem tednu visoke mode.

Vanessa Paradis in Lily-Rose Depp

Foto: Guliverimage Vanessa Paradis je bila glasbenica in filmska zvezda, preden je stopila v modni svet. Leta 1991 se je pojavila na naslovnici pariškega Vogua in postala ambasadorka Chanela. Od takrat je bila obraz številnih kampanj. Njena hči Lily-Rose Depp, ki se ji je rodila v zvezi z Johnnyjem Deppom, je šla po podobni poti v modni industriji. Debitirala je s Chanelom, a mlado dekle je stopilo tudi v filmski svet, saj je ob Timothéeju Chalametu zaigrala v Netflixovem filmu Kralj.

Christie Brinkley in Sailor Brinkley

Foto: Guliverimage

Christie Brinkley je bila ambiciozna umetnica, ki je živela v Parizu, nato pa jo je odkril fotograf. Leta 1979 je dobila svojo prvo naslovnico revije Sports Illustrated ter se nato na njej ponovno pojavila še v letih 1980 in 1981. Brinkleyjeva se je v svet mode in v Sports Illustrated vrnila leta 2017, ko je pozirala skupaj s hčerkama Sailor Brinkley Cook in Alexo Ray Joel. S Sailor sta skupaj nastopili tudi na modni brvi na newyorškem tednu mode.

Jennifer Flavin in Sistine Stallone

Foto: Guliverimage Ko je Jennifer Flavin spoznala slavnega igralca Sylvestra Stallona, je bila mlada manekenka, ki je podpisala pogodbo z agencijo Elite Modeling Agency. Od njunih treh otrok se je za manekenstvo odločila Sistine Stallone. Leta 2016 je podpisala pogodbo z IMG Models.

Heidi Klum in Leni Olumi Klum

Heidi Klum je morda zdaj bolj znana kot televizijska osebnost, a nastopi v modnem svetu so ji še vedno zelo blizu. Za petami pa ji je 17-letna hči Leni, ki se je januarja sprehodila po modni brvi na berlinskem tednu mode, ob čemer mama ne bi mogla biti bolj ponosna.

"Vedno sem mislila, da je premlada. Dolgo sem se trudila otroke držati stran od oči javnosti," je Heidi povedala za People. "Ampak zdaj vozi avto, zato sem pomislila, da če zmore to, je lahko tudi manekenka, če je to tisto, kar želi početi."

Jerry Hall ter Elizabeth in Georgia May Jagger

Foto: Guliverimage

Jerry Hall so odkrili v St. Tropezu leta 1972. Do leta 1977 je krasila že več kot 40 naslovnic revij, vključno s Cosmopolitanom in Voguom. Približno v tem času je Jerry Hall spoznala pevca Micka Jaggerja.

Najstarejša Jaggerjeva hči Elizabeth in njena sestra Georgia May Jagger sta že krasili naslovnice modnih revij in se sprehodili po modnih brveh modnih znamk.

