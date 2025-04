Po težki bolezni je umrla 26-letna manekenka hrvaških korenin

Lucy Marković se je rodila v Avstraliji, a je s ponosom dala vedeti, da ima hrvaške korenine. Manekensko kariero je začela leta 2016, ko je pri komaj 16 letih osvojila drugo mesto v televizijskem šovu Australia's Next Top Model.

Udeležba v šovu jo je izstrelila v modni svet in zgradila je uspešno mednarodno kariero. Sodelovala je z velikimi imeni v svetu mode, med drugim z modno hišo Versace in Givenchy, ter krasila naslovnice številnih modnih revij.

Marković se je dolgo časa borila s težko boleznijo, možgansko arteriovensko malformacijo (AVM). Gre za prirojeno razvojno nepravilnost, ki prizadene približno enega človeka od sto tisoč. Pri tej bolezni se preobilica žilja pojavi tam, kjer ga človek ne potrebuje in kjer dela škodo. Zapletanje žil in arterij se lahko razvije kjerkoli po telesu, najpogosteje prizadene možgane in hrbtenjačo. Zdravljenje najpogosteje obsega kombinacijo embolizacije, radioterapije ali operacije in je izredno zahtevno.

"Dragi prijatelji, z veliko žalostjo vam sporočamo, da se je Lucy poslovila. Odšla je v miru, bili smo ob njej. V teh trenutkih vas prosimo za nekaj prostora. Naj Lucy počiva v miru," je sporočila njena družina.

Od mlade manekenke se je poslovila tudi slovita modna oblikovalka Donatella Versace. "Žal mi je zaradi Lucy. Počivaj v miru, čudovito dekle," je zapisala.

"Bila si sijoča luč z odličnim smislom za humor. Rada si se smejala in plesala. Zelo te bomo pogrešali," pa so sporočili iz modne agencije Elite NYC, ki jo je zastopala.