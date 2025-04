Ameriška skupina Capri Holdings bo italijansko modno hišo Versace prodala italijanskemu modnemu velikanu Prada. Posel je težak 1,25 milijarde evrov. S prevzemom bo nastal pomemben igralec v modni industriji, ki bo lahko konkuriral velikanom, kot sta francoska LVMH in Kering.

"V skupini Prada smo veseli, da lahko izrečemo dobrodošlico Versaceju," je novico pospremil predsednik in izvršni direktor Prade Patrizio Bertelli. Kot je dejal, bodo zdaj gradili novo poglavje znamke Versace. Poudaril je, da ima Prada z Versacejem marsikaj skupnega – ustvarjalnost, obrtniško izdelavo in bogato dediščino.

Nova italijanska modna skupina, ki bo združevala dve največji imeni italijanske mode, bo imela sicer več kot šest milijard evrov letnih prihodkov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Versace je bil v lasti Caprija od leta 2018. Tedaj je ta ameriška skupina družini Versace, ki je imela v lasti 80 odstotkov podjetja, in ameriškemu investicijskemu skladu BlackRock, v katerega rokah je bil preostali 20-odstotni delež, skupaj odštela 1,83 milijarde evrov.

Ob upadu prodaje pa se je odločila modno znamko, ki ima sedež v Milanu, prodati. Ekskluzivna pogajanja s Prado so stekla konec februarja.

Capri, ki ima v lasti tudi modni znamki Jimmy Choo in Michael Kors, je bil ob pritiskih na trgih, ki so jih povzročile ameriške carine, prisiljen pristati na prodajo Versaceja s popustom. Kot poroča britanski Financial Times, je sprva pričakoval, da bo iztržil 1,6 milijarde evrov.

Po 30 letih se je poslovila Donatella Versace

Prvi večji premiki v Versaceju so bili sicer nakazani že prejšnji mesec, ko se je po več kot 30 letih z mesta kreativne direktorice poslovila Donatella Versace. Modne smernice podjetja je risala od leta 1997 naprej, ko je na tej funkciji nasledila umorjenega starejšega brata Giannija Versaceja, sicer ustanovitelja te modne znamke.

Novi kreativni direktor Versaceja je Dario Vitale, ki je pred tem to funkcijo opravljal v italijanskem modnem podjetju Miu Miu, ki prav tako spada pod okrilje Prade. Tam naj bi mu uspelo spodbuditi prodajo.

Donatella Versace pa je od aprila glavna ambasadorka blagovne znamke Versace.