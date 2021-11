Zvezdnice, ki boljše ali slabše skrivajo lepotne popravke #foto

Včeraj smo pisali o tem, kako Hajdi ne skriva, da je za njen obraz brez gub zaslužen botoks in da se zaradi njega bolje počuti. Včasih se zdi, da nekatere zvezdnice ne vedo, kdaj je dovolj, oziroma da ne hodijo ravno k dobrim plastičnim kirurgom.

Preleteli smo podobe nekaj zvezdnic, ki se bolj in manj dobro starajo. Njihove fotografije so bile posnete pred kratkim in pred dvajsetimi leti.

54-letna Nicole Kidman se je že pred leti v želji po zmanjšanju gub na obrazu odločila za botoks. Priznala je, da je pretiravala, saj je imela težave s premikanjem obraznih mišic. Čeprav nikoli ni potrdila lepotnih operacij, so mediji pisali, da si je povečala oprsje in spremenila obraz.

52-letna Jennifer Aniston je pod pritiski Hollywooda, kjer želijo ženske, ki se ne starajo, preizkusila botoks. Kasneje je v intervjuju povedala, da se to ni dobro obneslo in da tega noče nadaljevati.

55-letna manekenka Cindy Crawford je priznala, da se za svojo brezhibno polt lahko zahvali sodobnim kozmetičnim pripravkom, kot je vbrizgavanje injekcij vitaminov, botoksa in kolagena.

57-letna igralka Courtney Cox je prav tako priznala, da je šla pod nož. V nekem obdobju je bilo tega celo preveč, na kar so jo opozorili prijatelji. Zdaj naj bi opustila vse bolj ali manj invazivne posege.

56-letna manekenka Linda Evangelista je bila ena prvih zvezdnic, če ne kar prva, ki je priznala, da uporablja botoks. Kasneje je iskreno spregovorila tudi o lepotnem posegu, imenovanem CoolSculpting, zaradi katerega je, kot je dejala, "trajno deformirana in čustveno uničena samotarka". "Postala sem, kot opisujejo mediji, neprepoznavna."

58-letna igralka Risa Rinna si je ustnice spremenila že pri 24 letih in si jih do zdaj že večkrat popravila.

76-letna Priscilla Presley je ena izmed tistih, ki jim operacija ni prinesla ničesar dobrega. Operacije so spremenile njen obraz, zdaj je videti, kot da ima ves čas na sebi masko za kakšen manj prijeten film.

49-letna Gwyneth Paltrow, z oskarjem nagrajena igralka, zadnje čase promovira svojo blagovno znamko naravne kozmetike, a izkušnje ima tudi z botoksom in injekcijami za zmanjšanje gubic. "Z ženskami bom vedno delila tisto, kar deluje na meni. Morali bi iskreno govoriti o posegih, ki na nas delujejo boljše ali slabše."

52-letna Nuša Derenda se v svoji koži dobro počuti in za to skrbi predvsem sama, včasih pa tudi dermatološki center, kjer z različnimi tretmaji poskrbijo, da je njena koža videti bolj sveža in spočita. Polnila in botoks občasno uporablja že 15 let.

Foto: Mediaspeed

58-letna pevka Helena Blagne ne priznava lepotnih popravkov, razen operacije nosu pred leti. Dejstvo je, da redno obiskuje kozmetičarko.

Foto: Mediaspeed

53-letna igralka Tanja Ribič prav tako o lepotnih operacijah noče govoriti, pravi le, da redno obiskuje kozmetičarko.

Foto: Mediaspeed

