Na Ptuju največja mednarodna povorka v Sloveniji, v Cerknici Butalci, v Cerknem laufarji

V številnih pustnih središčih bo na današnjo pustno nedeljo vrhunec prireditev. Na Ptuju na največji slovenski mednarodni povorki pričakujejo več deset tisoč obiskovalcev. V Cerknici se bo odvil karneval z značilnimi liki od Butalcev do coprnic Uršule in Lize, v Cerknem pa bodo v okviru tradicionalne laufarije Pustu prebrali obtožnico.

Na tradicionalni mednarodni karnevalski povorki v okviru 63. Kurentovanja na Ptuju bodo osrednji liki kurenti, poleg njih pa bodo sodelovali tudi drugi tradicionalni liki s štajerskega območja, kot so pokači, kopjaši, ploharji in piceki. Ne bodo izostali niti pokači, orači, ruse in dornavski cigani. Med skupinami iz tujine pa so napovedani survakari iz Bolgarije, lola iz Romunije in čarojice iz Bosne in Hercegovine. Skupno bo nastopilo približno 2500 udeležencev v 35 skupinah.

V Cerknici bodo na karnevalu v okviru letošnjega zmajevanja, kar pomeni, da Župan Butalski zmajuje s svojo veliko glavo, nastopile znamenite velike figure. Videti bo mogoče vse od Butalcev do coprnic Uršule in Lize, povodnega moža Jezerka in zmaja, ščuke, ježa in žabca. Poleg njih bodo nastopile gostujoče skupine iz vse Slovenije.

V Cerknem se bo medtem v sprevodu predstavila samo tamkajšnja laufarska družina. Zvrstili se bodo značilni liki, kot so ta star in ta stara, ta bršljanov in marjetica, ta ličnat in ta slamnat. Zatem bodo Pustu, ki simbolizira zimo in ga je treba v skladu z dediščino usmrtiti, prebrali obtožnico v cerkljanskem narečju. Cesarsko kraljeva sodnija ga bo tako kot vsako leto obtožila za vse neumnosti v zadnjem letu dni v bližnji in daljni okolici.

40 pustnih skupin z gosti iz sosednjih držav na Viru pri Domžalah

Veselo bo tudi na Viru pri Domžalah, kjer se bo odvil 33. veliki pustni karneval s približno 40 skupinami. Nekatere med njimi bodo sestavljali tradicionalni pustni liki, denimo orači iz Jablovca s ptujskega območja. Nekatere skupine bodo z motivom iz pravljičnega ali morskega sveta. Napovedujejo pa tudi goste iz sosednjih držav, denimo iz Hrvaške. Sodelujočih mask naj bi bilo približno tisoč.

Veselo tudi na Gorenjskem

Največjo tradicionalno pustno povorko na Gorenjskem napoveduje društvo Godlarji iz Šenčurja pri Kranju, ki si za pusta rado privošči šale na račun aktualne politike. Tako se bodo v Šenčurju med drugim predstavili liki predsednice države, predsednika vlade in predsednice DZ.

Na pustno nedeljo ne bodo stali križem rok niti v Ilirski Bistrici. Tamkajšnje ulice bodo zavzele tradicionalne pustne šjeme in ostale skupine od blizu in daleč. V povorki se bo predstavilo 26 skupin, tudi brkinski škoromati, ki so najstarejši še živi pustni liki v tem delu Evrope, so zapisali organizatorji.

Za volan ne sedite s pustno masko

Ob vsem veselju ne smemo pozabiti na svojo varnost in na varnost svojega imetja, opozarjajo policisti. Poleg tega opominjajo, da je vožnja s pustno masko prepovedana in da alkohol ne sodi za volan. Policisti v pustnih dneh še bolj zavzeto spremljajo vedenje udeležencev v prometu.