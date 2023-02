Neznanec sprožil solzivec na prireditvi blizu Ptuja, ena oseba v bolnišnici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na prireditvi v šotoru v okolici Ptuja je ponoči nekaj pred pol drugo uro neznanec sprožil solzivec. Nekaj obiskovalcev so na kraju oskrbeli reševalci, eno osebo pa so po doslej znanih informacijah zaradi šoka odpeljali v bolnišnico, so danes sporočili iz Policijske uprave Maribor. Policisti iz postaje v Podlehniku dogodek še preiskujejo.