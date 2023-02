Zakaj so v Cerknici Butalci? #video

"V Cerknici se je pustovalo že od pamtiveka. Butalci sicer ne vedo čisto točno, od kdaj ta pamtivek je, se pa strinjamo, da je to zelo, zelo dolgo nazaj," je povedal Lojz Pustni. Kot je dodal, se je sicer pustna tradicija, kot je navada v Butalah, začela na koncu, torej s pustnim pogrebom. Šele pozneje so ugotovili, da to ni dovolj za pustno navdušeno Cerknico, zato so počasi v dogajanje le vključili še preostale stvari.

In zakaj so v Cerknici Butalci? Vse to in še več je pojasnil Lojz Pustni:

Pustno društvo Cerknica velike cerkniške figure čez leto hrani v hangarju, ustvarjalna ekipa, ki skrbi zanje, pa je sestavljena iz petih ljudi, je pojasnil član tehnične ekipe David Petkovič. Na karneval se običajno začnejo pripravljati oktobra, ko preverijo, ali bodo kakšno figuro prenavljali ali jih zgolj prebarvali.

"Ker bo letos glavna tema zmaj, smo seveda največ pozornosti namenili njegovi podobi, da bo videti tako, kot mora. Gre za največjo med figurami, zato smo samo za barvanje porabili skoraj osem ur," je dodal Petkovič.

