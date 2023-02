Kam po Sloveniji na pustne prireditve in povorke?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dogajanje po Sloveniji bo v teh dneh v znamenju pustnih norčij, saj bodo v mnogih krajih potekale številne pustne prireditve in povorke. Največ obiskovalcev pričakujejo na tradicionalnih povorkah na Ptuju ter v Cerknem in Cerknici.

Pred nami so pustni dnevi oziroma peti letni čas, kot obdobje pustovanja opisujejo nekateri. Ponekod po Sloveniji so se pustna slavja že začela, denimo na Ptuju, kjer začetek pustnega časa napove nočni kurentov skok na svečnico, 2. februarja. S 14. februarjem se začenja tudi slavni Pust v Cerknici, drugod po Sloveniji je večina pustnega dogajanja skoncentrirana med 18. in 21. februarjem.

Potem ko je pandemija covid-19 prekinila tradicijo pustovanj, bodo ta letos po Sloveniji spet v polnem razmahu. Kam se odpraviti, lahko preverite na interaktivnem zemljevidu, ki ga je pripravila STA:

Oglejte si še: