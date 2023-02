Na Ptuju se po dveh letih začenja pravo, že 63. Kurentovanje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ptujskem mestnem središču se dopoldne s predajo oblasti županje Nuške Gajšek karnevalskemu princu Hinku Šoštariču, vitezu Hinku Sodinskemu, in etnografsko povorko uradno začenja že 63. Kurentovanje. Najstarejše slovensko mesto bo tako v naslednjih desetih dneh, vse do pepelnične srede, spet osrednje pustno mesto v Sloveniji.

Na etnografski povorki bodo svoje obredje prikazali avtohtoni pustni liki s ptujskega območja, pa tudi iz Slovenije in tujine.

Povorka bo svojo pot začela na Muzejskem trgu

Letos se bo etnografske povorke udeležilo kar 1.800 nastopajočih iz petih držav, in sicer Avstrije, Hrvaške, Makedonije, Italije in Slovenije. Predstavilo se bo 73 skupin iz najrazličnejših društev, varuhov etnografske dediščine.

Povorka bo svojo pot začela na Muzejskem trgu, se sprehodila po Prešernovi ulici, Slovenskem trgu, Slomškovi in Miklošičevi ulici, Mestnem trgu, Krempljavi ulici, Minoritskem trgu in Dravski ulici ter mimohod zaključila v Karnevalski dvorani. Po povorki bo glasbena zabava potekala na Mestnem trgu, med 15. in 17. uro pa otroško pustno ringarajanje na mestni tržnici.

V sklopu festivala bo danes potekal tudi slikarski Ex tempore Ptuj karneval 2023, tradicionalna likovna kolonija, na kateri bodo umetniki na platno ujeli karnevalski utrip najstarejšega slovenskega mesta.

Kurentovanje se bo tradicionalno zaključilo s pokopom pusta na pustni torek

Že od jutra bo na Novem trgu potekala tudi tradicionalna dobrodelna Obarjada, na kateri se tekmovalne skupine lokalnih gospodarstvenikov, politikov in ostalih Ptujčanov v organizaciji Lions kluba Ptuj merijo v kuhanju obare. Tega nato razdelijo med obiskovalce, izkupiček zbranih donacij pa gre v dobrodelne namene.

Letošnji festival bo po dveh letih virtualnih dogajanj znova potekal v vsem svojem obsegu. Na pustno nedeljo, 19. februarja, bo Ptuj v sklopu Karnevalfesta upravičil sloves največje pustno-karnevalske prireditve v Sloveniji in širši regiji, na kateri bo nastopilo okoli 2.500 pustnih mask iz Slovenije in tujine.

Na vseh prireditvah javnega pomena organizatorji pričakujejo približno 4.000 udeležencev iz desetih držav, kar Kurentovanje uvršča med največje prikaze pustne dediščine v Sloveniji in Evropi. Letošnje Kurentovanje se bo tradicionalno zaključilo s pokopom pusta na pustni torek.