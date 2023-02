Boste cvrli miške? S temi triki bodo še okusnejše.

Miške so ena najbolj priljubljenih pustnih sladic. Tudi zato, ker so priročno majhne in jih kar ne moremo nehati zobati. Če pa se držite še nekaterih trikov, da bodo bolj okusne, se jim bo preprosto nemogoče upreti.

Zahodno od nas jim rečejo frittole, na jugu so fritule ali uštipci, mi pa smo jih poimenovali miške. V vsakem primeru gre za običajno sladke, včasih pa tudi slane ocvrte kroglice iz kvašenega testa, nekakšne mini krofe. V Italiji pravijo, da so se jih domislili nekje v okolici Trsta ali Benetk, avtorstvo si lastijo tudi Istrani, pravzaprav pa podobne sladice iz ocvrtega kvašenega testa pozna večji del Evrope.

Ne glede na izvor so miške zelo hvaležen material za eksperimentiranje z okusi, pa naj so to dodatki, recimo rozine, ki jih vmešamo v testo, ali marmelada oziroma kakšna sladka omaka, v katero jih namakamo. Kakorkoli jih že pripravimo, pa so nevarne še bolj kot krofi – zaradi njihove majhnosti jih je namreč lažje jesti in še preden se zaveste, jih ni več.

Miške

500 gramov moke Foto: Shutterstock

50 gramov sladkorja

3 jajca

2,5 decilitra mleka

30 gramov kvasa

limonina lupinica

ščep soli

V skodelico odlijte pol decilitra toplega mleka in vanj nadrobite kvas. Ko naraste, ga zmešajte z vsemi preostalimi sestavinami v gladko testo. To naj potem vzhaja kakšnih 45 minut. Za bogatejši okus lahko v testo dodate žlico ruma ali pomarančnega likerja.

V posodi segrejte olje. S pomočjo dveh žlic iz testa oblikujte kroglice in jih pazljivo spuščajte v olje. Miške med cvrtjem obračajte, da bodo enakomerno ocvrte. Ko so zlatorumene barve, jih vzemite iz olja in odcedite na papirnati brisači. Potresite s sladkorjem v prahu in postrezite.

Triki, da bodo miške še okusnejše

Ob osnovnem receptu je dobro poznati še nekaj trikov in nasvetov, da bodo miške letos še posebej slastne:

Testo za miške mora biti sobne temperature, zato sestavine vsaj pol ure, preden ga boste zamešali, vzemite iz hladilnika.

Med najbolj priljubljenimi sestavinami, ki jih lahko dodate k testu, je nedvomno kakšna žgana pijača. Ljudska modrost pravi, da miške z dodatkom tropinovca ali ruma med cvrtjem ne bodo popile toliko olja in bodo zato pravzaprav bolj zdrave, v vsakem primeru pa bodo bolj okusne. Če jih bodo jedli otroci, pa žganje vendarle izpustite oziroma zanje ocvrite ločeno zalogo mišk brez alkohola.

Še en "alkoholni" trik: v testo dodajte nekaj kapljic limoncella (limonovega likerja), tako bodo miške veliko bolj aromatične kot le z limonovo lupinico.

Foto: Shutterstock

Če v testo dodate nastrgano jabolko, bodo miške bolj sočne in bodo dlje ostale sveže ter okusne. Namesto jabolka lahko dodate tudi jogurt, a v tem primeru namesto kvasa za vzhajanje uporabite pecilni prašek.

Testo pred cvrtjem konkretno zmešajte, da se speni. Tako bodo miške med cvrtjem narasle in dobile lepo skorjico.

Olje za cvrtje mora biti ravno prav segreto – če ni dovolj vroče, bodo miške potonile, ne plavale na njem, če je prevroče, bodo na zunaj zažgane, znotraj pa še lepljive.

Ne cvrite preveč mišk naenkrat, v posodi morajo plavati, ne smejo se dotikati ne dna posode ne druga druge.

