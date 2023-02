Izbrali so najboljši slovenski krof, zmaga gre v Novo mesto

"Čuti se preveč kvasa", "zgornji del je svetlejši kot spodnji", "skorja je malce presuha" in "pri marmeladi se ne okusi marelic" je le nekaj komentarjev, ki smo jih slišali od ocenjevalcev na letošnjem izboru najboljšega slovenskega krofa. Izbor, ki se je rodil med pandemijo leta 2021, so letos priredili tretjič, na njem pa so ocenjevali več kot 30 krofov, večino klasičnih, nekaj pa tudi inovativnih.

Naj klasični krofi

DSO Novo mesto Martina Prestor, Akušej Terme Banovci

Zmagovalni krofi letošnjega ocenjevanja, ki so jih ocvrli v Domu starejših občanov Novo mesto. Foto: Ana Kovač

Naj inovativni krofi

BIC Ljubljana, krof s sivkinim polnilom z medom in smetano Jasna Chalet Resort, krof s holandsko omako in slanino DSO Novo mesto, krof z jabolčnim polnilom

Krof s sivkinim polnilom z medom in smetano, zmagovalec v kategoriji inovativnih krofov. Foto: Ana Kovač

Žirijo, ki je ocenjevala krofe, so sestavljali predsednik Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije Tomaž Vozelj, slaščičarka in predavateljica na BIC Ljubljana Alenka Kodele ter poslovodja v Gostinskem podjetju Trojane Urška Strnad.

Foto: Ana Kovač

"Na izbor je prijavljenih vse več krofov, dviguje pa se tudi njihova kakovost, zato je naše delo vsako leto težje, pa tudi mi smo postali vse zahtevnejši," je povedal Vozelj in povzel, kaj žirija pri krofih pravzaprav ocenjuje: "Iščemo pravi okus krofa, okus marmelade, pa ravno pravo zapečenost in lep venček."

Ocenjevanje je potekalo tako, da so si žiranti krof najprej ogledali in ocenili njegovo zunanjost, zapečenost in venček, ga nato prerezali in ocenili prožnost testa ter razporejenost in količino polnila, nato pa ga nazadnje še povohali in pokusili.

Foto: Ana Kovač

"Sama pri krofu iščem predvsem veliko mero arome, da prav zares zadiši kot krof," je dejala Urška Strnad, "dober krof je tisti, ki ga ne glede na velikost z veseljem poješ."

"Za dobre krofe potrebujemo v prvi vrsti dobre sestavine, pa veliko časa in veliko potrpljenja," je nasvete za peko krofov delila Alenka Kodele, za mnoge najboljša slovenska slaščičarka, "krofov se ne da pripraviti mimogrede, ampak potrebujejo čas in pozornost."

Se boste cvrtja krofov lotili tudi sami? Tukaj je recept, ki ga priporoča Tomaž Vozelj:

Recept za prave pustne krofe

Foto: Ana Kovač Sestavine:

500 g moke tip 400

50 g sladkorja

3 rumenjaki, ogreti na sobno temperaturo

1 g soli

50 g masla

2 dl mlačnega mleka

30 ml ruma

naribana limonina lupinica

vaniljev sladkor

30 g kvasa

olje za cvrtje

približno 300 g marelične marmelade za nadev

mleti sladkor za posip

Postopek:

Moko presejemo v skledo. Kvas s ščepcem sladkorja in moke razmešamo v pol decilitra mlačnega mleka. Pustimo, da enkrat naraste.

Rumenjake, sladkor in maslo penasto umešamo. Vse sestavine zamešamo v moko in stepamo toliko časa, da se testo odlepi od kuhalnice in posode. Pokrijemo s kuhinjsko krpo in pustimo vzhajati od 20 do 30 minut. Volumen testa naj se podvoji.

Razvaljamo na 1,5 centimetra debeline in z obodom za krofe izrežemo krofe. Izrezane krofe damo na pomokan prt in pustimo pokrite vzhajati še 15 minut.

Olje segrejemo na 170 stopinj Celzija. V segreto olje damo krofe z zgornjo stranjo (bolj vzhajano). Ko krof na spodnji strani porumeni, ga obrnemo in spečemo še na drugi strani. Pečene krofe odložimo na cedilo (pečeni so takrat, ko jih prebodemo z leseno palčko in se nanjo testo ne prime).

Odcejane s strani nabrizgamo z marmelado (če je pregosta, jo razmešamo in dodamo kapljico ruma), na koncu jih potresemo z mletim sladkorjem.

Oglejte si še zmagovalce preteklih dveh izborov: