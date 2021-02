Izbrali najboljši krof v Sloveniji, zmaga gre v Portorož

Po letu, ki je bilo in je še vedno izjemno naporno, še posebej za turizem in gostinstvo, so se pri Turistično-gostinski zbornici Slovenije (TGZS) odločili, da priredijo izbor najboljšega krofa v Sloveniji. Kot so pojasnili, so želeli počastiti pust, slovensko kulinariko in projekt Slovenija evropska gastronomska regija 2021 ter tako vliti malo optimizma v panogo.

Točno teden dni pred pustnim torkom so tako priredili dogodek Ustvari svoj krof, na katerem je krofe slovenskih ponudnikov ocenjevala strokovna komisija, ki so jo sestavljali priznana kuharska mojstrica Alma Rekić, dolgoletna strokovna učiteljica slaščičarstva na BIC Ljubljana Cecilija Per ter predsednik Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije Tomaž Vozelj.

Foto: TGZS

Zlata medalja gre v Portorož

Izmed več deset prijavljenih ponudnikov - od gostincev in slaščičarjev do šolskih centrov in celo ene "zasebne" udeleženke - je ocenjevalce najbolj prepričala kavarna Central, ki deluje v okviru portoroških hotelov LifeClass.

Srebrno medaljo je komisija podelila Termam Banovci, tretje mesto pa sta si razdelila živilska šola iz Biotehniškega izobraževalnega centra v Ljubljani ter Mercatorjeva kavarna in slaščičarna Maxim v Ljubljani.