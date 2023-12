Na bencinski postaji ukradla tovornjak z deset tisoč krofi

Avstralko so v četrtek obtožili kraje tovornjaka, v katerem je bilo deset tisoč krofov ameriške prehrambene verige Krispy Kreme. Kot je pojasnila policija, se je voznik tovornjaka ustavil na obrobju Sydneyja, da bi natočil gorivo, ko naj bi 28-letna ženska skočila v vozilo in pobegnila s svežimi krofi.

Po več kot tednu dni so policisti vendarle našli tovornjak na parkirišču v predmestju. Žensko so aretirali v četrtek in jo tudi obtožili kraje tovornjaka. Za piko na i je policija sporočila še, da so se krofi pokvarili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.