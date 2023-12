Oborožen rop v Mariboru: policija prosi za pomoč

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Neznani storilec je vstopil v poslovni prostor, od prodajalke zahteval denar ter grožnjo podkrepil z ostrim predmetom. Nato je zbežal.

Moški, star med 20 in 30 let, je bil visok približno 185 centimetrov, vitke postave, obraz je imel pokrit s črno tekstilno masko, čez glavo je imel kapuco, oblečeno pa je imel jakno z vojaškimi motivi in športne hlače olivnozelene barve, znamke Nike. Obut je bil v športne copate zeleno-črne barve z belim podplatom.

Vse, ki bi imeli o navedenem kaznivem dejanju oziroma osumljencu kakršnekoli informacije, prosijo, da to sporočijo na 113 ali anonimno telefonsko številko 080 1200.