Na območju Ljubljane več ropov in tatvin

Ljubljanski policisti so ta konec tedna obravnavali več primerov ropov in tatvin. Žrtev enega od ropov je bila taksistka, ki ji je storilec grozil z ostrim predmetom, roparske tatvine pa so se zgodile v trgovini na območju Most in v hiši na območju Viča.

Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, se je prvi rop zgodil v soboto okoli 8. ure zjutraj na območju Most, ko je neznani moški voznici taksija zagrozil z ostrim predmetom, ji odvzel nekaj gotovine in tobačne izdelke, nato pa peš pobegnil.

Storilec je star okoli 30 let in visok okoli 170 centimetrov. Oblečen je bil v športna oblačila sive barve in bundo, na glavi je nosil kapo.

Danes nekaj po 5. uri zjutraj pa so policiste obvestili še o ropu na območju središča Ljubljane. Do dveh oškodovancev so pristopili trije mlajši moški, jima grozili ter z udarci odvzeli mobilni telefon in denar.

Prvi storilec je star od 18 do 23 let, visok od 180 do 190 centimetrov, suhe postave, zelo kratkih svetlih las. Drugi moški je star od 18 do 23 let, visok od 170 do 175 centimetrov, suhe postave, kratkih temnih las, imel je temnejše brke. Opis za tretjega storilca ni na voljo.

Dve roparski tatvini, ena v Mostah, druga na Viču

Policisti so obravnavali tudi dve roparski tatvini. Prva se je zgodila v petek okoli 19. ure na območju Most. Osumljenki sta vstopili v trgovino in odtujili več ženskih torbic. Prodajalke so ju pri tem zalotile in dohitele zunaj trgovine, kjer pa sta pristopila osumljenca in pomagala osumljenkama zbežati.

Vsi so s kraja zbežali z osebnim vozilom, policisti pa so jih izsledili in zaustavili na območju Grosuplja. Zoper osumljence bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Fotografija je simbolična. Foto: Guliverimage/dpa V soboto dopoldne so policisti obravnavali še roparsko tatvino na območju Viča. Kot so ugotovili, so trije neznanci vlomili v hišo, lastnica pa je zato zbežala iz objekta in poklicala policijo.

Neznanci so ji odtujili fotografsko opremo in gotovino, nato pa so se s kraja odpeljali z manjšim črnim avtom. Stari so okoli 30 let, visoki od 170 do 175 centimetrov, normalne postave.

Na pomoč tatu pritekle tri ženske

Ljubljanska policijska uprava poroča še o drzni tatvini na območju središča Ljubljane, o kateri so jo obvestili v petek nekaj pred 19. uro. Neznani moški je v trgovini odtujil več artiklov, pri čemer ga je zalotil varnostnik in ga prijel. Vtem so pritekle tri neznane ženske in storilcu pomagale pobegniti.

Policisti v večini primerov še preverjajo okoliščine in zbirajo obvestila za izsleditev storilcev in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.