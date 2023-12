Sredi Ljubljane ukradel skiro, nato pa padel in se hudo poškodoval

V petek okoli 23. ure so ljubljanski policisti dobili obvestilo, da je osumljenec na območju centra Ljubljane izkoristil nepozornost oškodovanca, mu odtujil električni skiro in zbežal po Miklošičevi cesti. Oškodovanec je stekel za njim, storilec pa je med begom skupaj s skirojem padel in se pri tem huje telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v bolnišnico, kjer ostaja na zdravljenju.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.