Policisti po državi obravnavali več vlomov

Storilci so večinoma odtujili denar in nakit, zamikali pa so jih tudi prehrambni artikli in tehnično blago. Foto: Shutterstock

Policisti so od petka zvečer na širšem območju Ljubljane, Maribora in Kranja obravnavali več vlomov, pretežno v stanovanjske zgradbe.

V ljubljanskih Mostah je neznani storilec vlomil v hišo in iz nje odtujil denar. Lastnika je oškodoval za nekaj tisoč evrov. Iz hiše na Brezovici pri Ljubljani so odnesli nakit in tehnično blago v skupni vrednosti okoli 5000 evrov, iz hiše v okolici Horjula pa denar, nakit in tehnično blago v skupni vrednosti nekaj tisoč evrov. Ob vlomu v hišo v okolici Vodic so odtujili nakit in denar v skupni vrednosti okoli 4000 evrov, so danes sporočili iz Policijske uprave (PU) Ljubljana.

V središču Ljubljane je neznani storilec vlomil v trgovino in odtujil prehrambne artikle, s tem pa povzročil za okoli sto evrov škode. V Kamniku so vlomili v dva gostinska lokala in odtujili denar. V prvem primeru je vrednost škode dosegla okoli 1500 evrov, v drugem pa okoli 3000 evrov.

Mariborski policisti so sporočili, da so obravnavali vlome v dve stanovanjski hiši na območju Maribora, hiši na območju Poljčan in Dupleka ter trgovino na območju Maribora. Neznani storilci so večinoma odnesli gotovino v vrednosti po nekaj tisoč evrov.

O več vlomih so poročali tudi na PU Kranj. Med drugim so obravnavali dva vloma v stanovanjsko hišo, pri katerih so storilci ukradli nakit, in dva vloma v hišo, pri katerih niso storilci odnesli ničesar. V dveh primerih so vlomili v klet večstanovanjskega objekta in odnesli električni skiro ter prehrambne artikle.

Iz stanovanja v Kranju je nekdo ukradel denar. Neznani storilci so vlomili tudi v osebni avtomobil na območju Škofje Loke, ukradli denarnico in z bančno kartico opravili dvig gotovine.