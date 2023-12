Na avstrijskem Koroškem aretirali Slovenca, ki so ga iskali z evropsko tiralico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na avstrijskem Koroškem so v sredo aretirali 37-letnega slovenskega državljana, ki mu je pred tremi leti uspelo pobegniti iz zapora v Nemčiji, je danes sporočila tamkajšnja policija. Odkrili so ga med rutinskim nadzorom v Beljaku. Policija ga je pridržala, ko so ugotovili, da ga iščejo z dvema evropskima nalogoma za prijetje.

Moškega so leta 2009 in 2018 v Nemčiji obsodili na skupno osem let zapora zaradi kriminala, povezanega z drogami. Med izhodom iz zapora za obisk terapije leta 2020 pa mu je uspelo pobegniti iz Nemčije, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Policija je sporočila, da se je skrival v različnih državah članicah EU, sedaj pa se je skušal preseliti v Beljak in se tam zaposliti, poroča avstrijski portal 5 Minuten. Odkrili so ga med rutinskim nadzorom v Beljaku, nedaleč od Slovenije, in ga predali pravosodnim organom v Celovcu.