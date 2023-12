Poglejte, kako so aretirali enega najhujših slovenskih kriminalcev #video

Samardžijo, ki ima tako slovenski kot bosansko-hercegovski potni list, so pripadniki notranjega ministrstva Republike Srbske v torek predali tožilstvu BiH, zdaj pa se je pojavil posnetek njegove aretacije.

Kot je razvidno z objavljenega posnetka, je 33-letnik sedel v svojem avtomobilu, medtem ko ga so ga oboroženi policisti izvlekli in ga zbili na tla. Eden od policistov ga je vklenil, drugi pa je imel vanj usmerjeno orožje.

Obtožen članstva v mednarodni kriminalni združbi Kavaški klan

Kot smo že poročali, so Mladena Samardžijo, čigar ime je na seznamu 50 najbolj iskanih kriminalcev Evropskega policijskega urada Europol, aretirali v ponedeljek na Jahorini, kjer je bival v apartmaju. Z njim naj bi bila po poročanju hrvaškega portala Slobodna Dalmacija tudi Tijana Tegeltija, bivša žena nekdanjega predsednika Visokega sodnega in tožilskega sveta BiH Milana Tegeltije, ki je zdaj pravni svetovalec Milorada Dodika.

Samardžija je osumljen vpletenosti v organiziran kriminal in trgovino z mamili, zaradi česar je bil dlje časa na begu pred slovenskim pravosodjem. Za njim je bila razpisana tudi Interpolova tiralica. V torek so ga predali tožilstvu BiH, odločitev, ali bo Slovenija zaprosila za njegovo izročitev, pa je v prvi vrsti na strani sodišča, ki vodi kazenski postopek in je pristojno za pripravo izročene dokumentacije, so pojasnili na slovenskem ministrstvu za pravosodje. Oviro za izročitev predstavljata njegovo dvojno državljanstvo in pogodba med državama iz leta 2002, po kateri se izročitev osebe ne dovoli, če gre za državljana pogodbenice.

Po navedbah Europola je Samardžija v Sloveniji obtožen članstva v mednarodni kriminalni združbi, ki je delovala v okviru večje hudodelske združbe iz Črne gore, znane pod imenom Kavaški klan. Sam naj bi usklajeval akcije združbe in novačil nove člane ter si tako nezakonito pridobil veliko premoženjsko korist.

Mladen Samardžija je na seznamu 50 najbolj iskanih kriminalcev Evropskega policijskega urada Europol. Foto: Europol