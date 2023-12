V BiH aretirali slovenskega državljana, enega najbolj iskanih kriminalcev v Evropi

Na Jahorini v Bosni in Hercegovini so organi pregona pod okriljem notranjega ministrstva (MUP) Republike Srbske danes aretirali enega najbolj iskanih kriminalcev v Evropi, 33-letnega Mladena Samardžijo, ki ima tako slovenski kot bosansko-hercegovski potni list. Prijeli so ga na podlagi suma vpletenosti v trgovino z mamili.

V okviru operacije Tokio so organi pregona zasegli tudi kilogram kokaina, 8.000 konvertibilnih mark (okoli 4000 evrov), 122.580 evrov, štiri pištole, prenosni računalnik, več mobilnih telefonov, manjšo količino marihuane, 20 kosov streliva in več vozil, piše na spletni strani MUP Republike Srbske.

Samardžija, čigar ime je na seznamu 50 najbolj iskanih kriminalcev Evropskega policijskega urada Europol, je že dlje časa na begu pred slovenskim pravosodjem, ki ga išče zaradi vpletenosti v organiziran kriminal in trgovino z mamili. Za njim je bila razpisana tudi Interpolova tiralica.

Po navedbah Europola je Samardžija v Sloveniji obtožen članstva v mednarodni kriminalni združbi, ki je delovala v okviru večje hudodelske združbe iz Črne gore, znane pod imenom Kavaški klan. Sam naj bi usklajeval akcije združbe in novačil nove člane ter si tako nezakonito pridobil veliko premoženjsko korist.

Po navedbah organov pregona Republike Srbske je Samardžija po begu v BiH nadaljeval svoje aktivnosti. Na podlagi preiskave so dokumentirali prevoz in prodajo več kot 40 kilogramov kokaina in pol kilograma heroina.

V posebni akciji so sodelovali pripadniki direktorata za organizirani kriminal MUP, Policijske uprave Vzhodno Sarajevo, Specialne protiteroristične enote MUP Republike Srbske, celotna preiskava pa je potekala ob podpori Europola.

Samardžijo so sicer lani že aretirali v kraju Pale v BiH, potem ko so v njegovem vozilu našli 58.400 evrov gotovine in štiri mobilne telefone. Že takrat so organi pregona v BiH vedeli, da gre za enega najbolj iskanih ubežnikov v Evropi, a so ga izpustili, saj ga je dvojno državljanstvo varovalo pred izročitvijo Sloveniji, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Mladen Samardžija se je leta 1990 rodil v Sloveniji in ima tako slovensko kot bosansko državljanstvo. Foto: Europol