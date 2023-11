Slovenec, ki je eden izmed najbolj iskanih kriminalcev v Evropi

Trije Slovenci, Janko Lavrič, Mladen Samardžija in Marina Kramberger, so na seznamu najbolj iskanih kriminalcev v Evropi. Ubežnike je slovenska policija vključila v evropsko kampanjo Most Wanted 2023, ki sta jo novembra zagnala Europol in Evropska mreža skupin za aktivno iskanje pobeglih oseb – ENFAST.

Policija je na seznam najbolj iskanih oseb v EU vključila tri Slovence. V kampanji Postanite naš naslednji junak slovenska policija poziva, da si vzamete nekaj sekund časa za ogled fotografij storilcev kaznivih dejanj, ki so na begu.

, rojen leta 1990, obdolžen neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, za kar je zagrožena kazen do deset let, tudi on je že dlje časa iskan in nevaren; Marina Kramberger, rojena leta 1990, ki bi morala prestati eno leto in tri mesece zaporne kazni zaradi več kaznivih dejanj goljufije, poleg tega je osumljena več drugih kaznivih dejanj goljufije, za kar je zagrožena zaporna kazen do treh let, in je že dlje časa iskana.

Foto: Slovenska policija

Če koga od oseb na fotografiji prepoznate ali imate o njih kakršnekoli informacije, lahko te posredujete na anonimni telefon policije 080 1200, lahko pa tudi na elektronski naslov skupine za ciljno iskanje oseb: fast@policija.si.

Europol vsako leto posodobi podatke o najbolj odmevnih storilcih kaznivih dejanj. Na njihovi spletni strani je letos nova skupina več kot 50 najbolj iskanih storilcev kaznivih dejanj. Seznam najbolj iskanih kriminalcev si lahko ogledate tukaj.

Med kaznivimi dejanji, ki so jih zagrešili prebežniki, so na letošnjem seznamu med drugim umori, trgovina z ljudmi, oboroženi ropi in kibernetski kriminal, so zapisali na spletni strani slovenske policije. Nekatere od oseb, ki jih trenutno išče slovenska policija, pa so lahko ogledate tukaj.