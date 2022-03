Policija išče 32-letnico, obsojeno več kaznivih dejanj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Jo prepoznate? Ste jo videli? Ali veste, kateri avto uporablja, kje se zadržuje?" je slovenska policija objavila na svoji spletni strani. Iščejo namreč 32-letno Marino Kramberger, ki je na begu že več mesecev in je obsojena več kaznivih dejanj. "Nahajala bi se lahko kjerkoli v Sloveniji," so še zapisali.

Ubežnica uporablja avtomobile na izposojo in prebiva v apartmajih, za katere pa pozneje ne poravna računov.

Nazadnje se je skrivala oziroma zadrževala na območju Kranja skupaj s Tanjo Štefan, staro 37 let, in Tino Perša Vrbnjak, staro 25 let, ki ju policija prav tako išče zaradi nadaljnjih postopkov. Lahko bi bile na kateremkoli območju Slovenije, sporoča policija.

Tanja Štefan in Tina Perša Vrbnjak Foto: generalna policijska uprava

Na policiji prosijo vse, ki bi o iskanih osebah karkoli vedeli, da jih o tem obvestite na interventno številko policije 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200 ali jim pišete na elektronski naslov fast@policija.si.