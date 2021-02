Ocvrite krofe po receptu, ki ga priporočajo slovenski kuharski mojstri #recept

Manj kot teden dni nas loči od debelega četrtka, prvega od pustnih dni, ki v ljudskih šegah velja tudi za god debelih ljudi. Na ta dan se tradicionalno pripravlja mastne in nasitne jedi, med njimi tudi prve krofe.

Slaščica s cesarskega Dunaja

Po besedah dr. Janeza Bogataja, znanega slovenskega etnologa, krofi izvirajo s cesarskega Dunaja, kjer naj bi jih prva začela pripravljati dvorna kuharica Cecilija Krapf. Izvirni cesarski krofi so bili veliko manjši od naših današnjih, sploh kakšnih velikanov s Trojan.

"V premeru so bili veliki za en grižljaj, nadevani z marmelado in ocvrti na maslu," je povedal Bogataj, "izum se je nato razširil po monarhiji in na Slovenskem dobil razne izpeljave, tako po načinu priprave in velikosti kot po nadevih."

Zdaj je receptov za krofe skorajda toliko, kot je kuharic in kuharjev. Mi tokrat objavljamo recept, ki ga priporoča Tomaž Vozelj, kuharski mojster ter predsednik Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije.

Recept za prave pustne krofe

Sestavine:

500 g moke tip 400,

50 g sladkorja,

3 rumenjaki, ogreti na sobno temperaturo,

1 g soli,

50 g masla,

2 dl mlačnega mleka,

30 ml ruma,

naribana limonina lupinica,

vaniljev sladkor,

30 g kvasa,

olje za cvrtje,

približno 300 g marelične marmelade za nadev,

mleti sladkor za posip.

Postopek:

Moko presejemo v skledo. Kvas s ščepcem sladkorja in moke razmešamo v pol decilitra mlačnega mleka. Pustimo, da enkrat naraste.

Rumenjake, sladkor in maslo penasto umešamo. Vse sestavine zamešamo v moko in stepamo toliko časa, da se testo odlepi od kuhalnice in posode. Pokrijemo s kuhinjsko krpo in pustimo vzhajati od 20 do 30 minut. Volumen testa naj se podvoji.

Razvaljamo na 1,5 centimetra debeline in z obodom za krofe izrežemo krofe. Izrezane krofe damo na pomokan prt in pustimo pokrite vzhajati še 15 minut.

Olje segrejemo na 170 stopinj Celzija. V segreto olje damo krofe z zgornjo stranjo (bolj vzhajano). Ko krof na spodnji strani porumeni, ga obrnemo in spečemo še na drugi strani. Pečene krofe odložimo na cedilo (pečeni so takrat, ko jih prebodemo z leseno palčko in se nanjo testo ne prime).

Odcejane s strani nabrizgamo z marmelado (če je pregosta, jo razmešamo in dodamo kapljico ruma), na koncu jih potresemo z mletim sladkorjem.

